El periodista Gustavo Méndez habló tras el tenso cruce que protagonizó con L-Gante en pleno vivo de La Mañana con Moria. En diálogo con Puro Show, el periodista reconoció que la situación lo tomó completamente por sorpresa: “Fue incómodo, no me lo esperaba para nada”.

Todo empezó cuando el panelista del programa de eltrece compartió una información sobre Maxi El Brother, el exrepresentante de Elián Valenzuela, al mismo tiempo que la One entrevistaba al músico en su programa.

L-Gante increpó en vivo a Gustavo Méndez en La Mañana con Moria.

Situación que molestó al cantante y no tuvo ningun problema en manifestarselo en televisión, cara a cara. En la emisión de Pampito y Matías Vázquez, Méndez explicó que fue Maxi quien le escribió para dar su versión sobre la polémica del contrato “leonino” con L-Gante.

QUÉ LE DIJO MAXI EL BROTHER A GUSTAVO MÉNDEZ

“9.40, Maxi me escribe y me dice ‘¿Estás?’. Yo le pregunté si era él, porque tenía su número viejo. Me empezó a responder y le pasé todo a la producción, para ver si lo querían hacer en algún momento”, explicó Gustavo Méndez.

El periodista explicó que los mensajes de Maxi hacían referencia a cuestiones contractuales que, según él, Elian no podía abordar públicamente. “Nunca me había pasado algo así. Lo que hacemos los periodistas es tener las dos partes siempre, es el ABC del oficio”, remarcó el comunicador.

Gustavo Méndez habló en Puro Show (Foto: captura de eltrece).

La tensión se disparó cuando L-Gante sintió que el periodista lo “descolocó” en medio de un momento de distensión junto a Moria Casán. Sin embargo, el periodista defendió su accionar: “Yo leí al aire exactamente lo que me escribió Maxi el Brother, sin agregar ninguna opinión. Antes de eso, se lo pasé a la producción para ver si lo querían hacer. Es información, no cometí ningún delito”.

