Elián “L-Gante” Valenzuela volvió a agitar las redes con una nueva ronda de preguntas y respuestas en sus historias de Instagram, y entre confesiones, reflexiones y guiños a cámara, dejó dos frases que encendieron el debate entre sus seguidores: confirmó cómo está su corazón y dejó un mensaje que podría tener destinataria.

En una de las imágenes que compartió, tomada en un ascensor, lookeado con ropa urbana y zapatillas fluorescentes, le preguntaron sin vueltas: “¿Estás de novio?”. A lo que la respuesta del músico apareció escrita en grande, sin margen para interpretaciones: “NOOOOOOOO”, expresó, sin vueltas.

El artista dejó en claro que, al menos por ahora, su presente sentimental está completamente libre. Pero no fue lo único que llamó la atención. En otro posteo, desde un elegante salón de madera, también dio que hablar con sus palabras.

Foto: Captura de Instagram Stories (@lgante_keloke)

“¿Qué fue lo que aprendiste últimamente?”, fue otra pregunta que le hicieron llegar sus fanáticos. Y ahí soltó una frase que hizo ruido y que muchos interpretaron que podría ser dedicada a su ex, Wanda: “A no perder el tiempo”, escribió, sugestivo.

Foto: Captura de Instagram Stories (@lgante_keloke) Por: Fabiana Lopez

CHINA SUÁREZ REVELÓ CÓMO FUE SU TENSO ENCUENTRO CON WANDA NARA, MAURO ICARDI Y L-GANTE EN UN RESTAURANTE

Eugenia “la China” Suárez volvió a encender la polémica al recordar en La Mañana con Moria, la noche en que se cruzó cara a cara con Wanda Nara en un restaurante, en plena tensión mediática tras su famosa pelea. Fiel a su estilo, la actriz relató la escena con lujo de detalles, pero tomó una drástica decisión.

Todo comenzó cuando Moria Casán le preguntó cómo había sido ese encuentro inesperado en Gardiner, donde estaba previsto su reencuentro con Mauro Icardi tras el revuelo mediático: “Yo estaba sentada con mi mejor amiga del colegio y otra amiga. Lo veo entrar a él y le digo a mis amigas: me había olvidado que era tan alto y tan lindo. Lo vi entrar en cámara lenta”, recordó, entre risas.

Pero el verdadero shock llegó segundos después, cuando su amiga la alertó con la presencia de la empresaria: “Che, creo que acaba de entrar… la ex. No la quiero nombrar”, dijo, en clara referencia a Wanda.

Foto: Captura (eltrece)

La reacción de la China fue instantánea: “No, imposible, ¿qué va a hacer acá?”, respondió incrédula. Hasta que confirmó que Wanda realmente estaba allí, y acompañada “del cantante”, como dijo para refererise a quien era su pareja por ese entonces, Elián “L-Gante” Valenzuela.

Entre el desconcierto y la incomodidad, tomó una decisión clave: “Le digo: ¿qué hago? ¿Me doy vuelta, no me doy vuelta? Miré y se fueron a sentar", detalló. Y cerró: “Yo lo veía a Mauro, y él me veía a mí”, relató.