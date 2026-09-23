La última gala de Es Mi Sueño dejó un momento imperdible que tuvo como protagonistas al Puma Rodríguez y Joaquín Levinton. Luego de que el participante del reality, Ramiro Geiler, cantara junto a Leticia Brédice la canción del líder de Turf ‘Loco un poco’, los jurados tuvieron un cruce de chicanas que hizo estallar de la risa a todos.

En medio de las devoluciones a los concursantes, que finalmente avanzaron a la siguiente ronda, el momento más divertido e inesperado llegó cuando el Puma opinó sobre la canción elegida. “Es ligerita, no se puede desarrollar mucho, no es una canción de peso realmente para desarrollar una voz”, lanzó el artista.

El Puma Rodríguez en Es Mi Sueño (Foto: captura de eltrece).

“¿Es tuya la canción?”, preguntó El Puma a Joaquín, quien no dudó en seguirle el juego: “Es de ella”, respondió por Jimena Barón, que estaba estallada de la risa, como todos los demás. “La mate, es una canción ligera”, comentó el Puma sin darse cuenta que lo estaban cargando y Joaquín siguió: “Sí, pero ella la hizo con todo su sentimiento, tú la has herido, menudo mogollón”.

Joaquín Levinton en Es Mi Sueño (Foto: captura de eltrece).

EL MOMENTO EN QUE LE DICEN AL PUMA RODRÍGUEZ QUE LA CANCIÓN ES DE JOAQUÍN LEVINTON

Sin entender, aparentemente, la situación, Jimena Barón le explicó al Puma que quien hizo la canción que Leticia y Rama interpretaron es de Joaquín Levinton: “¿Es tuya la canción? Bueno, se parece a tí, ¿no? está bien, si te pones a verla de verdad, tiene una cosita allá en el fondo... perdón, no sigo hablando", expresó Rodríguez, tentado.

El Puma Rodríguez en Es Mi Sueño (Foto: captura de eltrece).

“A mí siempre me alegra el corazón esa canción, es un hit mundial Puma”, dijo Jimena para cortar el tenso momento. “¡Vamos todavía, ahí tenes!“, contestó Joaquín y entonces retrucó a su compañero que siguió opinando sobre la letra de su canción: ”Bua... agarrense de las manos, unos a otros conmigo, dale... Puma, por favor, andá...“.

La reacción de Guido Kaczka y los participantes en Es Mi Sueño en medio del cruce del Puma Rodríguez y Joaquín Levinton (Foto: captura de eltrece).

Fue entonces cuando, mientras todos se reían por ese momento picante que protagonizaron los artistas jurados, Guido Kaczka decidió intervenir y comentó tentado: “Que hijo de... verde, verde, verde, verde, señoras, señores, avanzan en el certamen, fueron cuatro verdes”.

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