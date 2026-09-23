Mientras Tini Stoessel continúa llevando su música por distintos escenarios del mundo con Futttura, su amiga de toda la vida, Mercedes “Mechi” Lambre, regresó a la Argentina y habló en Puro Show sobre el presente de la cantante.

La actriz y cantante, que compartió elenco con Tini en Violetta, viajó a México para acompañarla durante sus shows y se convirtió nuevamente en uno de sus principales sostenes en medio del conflicto familiar que atraviesa la artista.

Sin embargo, a la hora de hablar públicamente sobre la situación, Mechi fue contundente y marcó un límite: no quiso revelar detalles de la intimidad de su amiga, aunque sí dejó en claro que está a su lado: “Es un tema que no me corresponde hablar a mí, pero sí es una persona que amo, que admiro y que siempre voy a estar a su lado para lo que necesite en cada momento que lo necesite”, aseguró Lambre en diálogo con el programa de eltrece.

Foto: Captura (eltrece)

Y agregó, con enorme cariño: “La amo con toda mi vida, es de las mujeres más talentosas, inteligentes que conozco y no tengo mucho más para decir. Siempre que la pueda acompañar voy a estar, como lo estoy haciendo ahora”.

Según Mechi, el vínculo que construyeron desde entonces se mantuvo intacto y se transformó en una amistad prácticamente familiar: “Hace muchos años. Siempre fue así. Desde que nos conocimos siempre dijimos que éramos como hermanas, y lo seguimos siendo, porque las cosas genuinas generalmente no cambian”, expresó.

Tini Stoessel. Foto: Instagram tinistoessel

“Hay que cuidarla, es un privilegio. Y poderla acompañar como amiga y como artista, que me dé la oportunidad también como mujer de pisar esos escenarios donde realmente está lleno de gente, yo le agradezco mucho por darme el espacio”, siguió.

Finalmente, cuando le preguntaron cómo veía a Tini en medio de este contexto, Mechi volvió a evitar hablar por ella y destacó que la propia artista es quien debe decidir qué contar sobre su vida personal: “Como la ven todos”, respondió sobre cómo está su amiga. Y concluyó: “Creo que lo que dice y lo que tiene ganas de decir es un tema que la protagonista es ella y le corresponde hablar a ella”.

Mechi Lambre: “A Tini la amo con toda mi vida, es de las mujeres más talentosas, inteligentes que conozco y no tengo mucho más para decir. Siempre que la pueda acompañar voy a estar, como lo estoy haciendo ahora”.

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ESCÁNDALO: LA DRÁSTICA DECISIÓN DE TINI STOESSEL SOBRE SU BODA QUE HABRÍA ENFURECIDO A MARIANA MUZLERA

La tensión entre Tini Stoessel y sus padres, Alejandro Stoessel y Mariana Muzlera, continúa sumando capítulos mientras crece la expectativa por el casamiento de la cantante y Rodrigo de Paul. En medio de las versiones sobre la posible presencia de sus padres en la celebración, en Intrusos revelaron un dato que habría generado un fuerte enojo en su mamá.

Según contaron en el programa, más allá de la especulación sobre si Alejandro y Mariana finalmente asistirán o no a la boda, habría otra situación vinculada a la lista de invitados que habría molestado especialmente a la madre de Tini: “Se especula mucho sobre la invitación de Tini a los padres en el casamiento”, explicaron en el ciclo de América.

Y luego dieron a conocer el dato que habría generado el conflicto: “Lo que circula en las últimas horas es que Tini habría invitado a una amiga de la familia, especialmente de Mariana, que es la mamá de Tini, al casamiento”, contaron.

Tini Stoessel y Rodrigo de Paul, muy enamorados (Foto: Instagram @tinistoessel)

De acuerdo con la información que brindaron, Mariana se habría enterado de que su amiga recibió una invitación para asistir al casamiento de Tini y habría reaccionado inmediatamente: “Mariana, cuando se entera de esta situación, la llama y le manda un mensaje muy enojada advirtièndole que no vaya al casamiento”, aseguraron.

La situación habría generado un nuevo foco de tensión alrededor de la boda, en medio de la distancia que actualmente existiría entre Tini y sus padres.