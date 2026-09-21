La tensión entre Tini Stoessel y sus padres, Alejandro Stoessel y Mariana Muzlera, continúa sumando capítulos mientras crece la expectativa por el casamiento de la cantante y Rodrigo de Paul. En medio de las versiones sobre la posible presencia de sus padres en la celebración, en Intrusos revelaron un dato que habría generado un fuerte enojo en su mamá.

Según contaron en el programa, más allá de la especulación sobre si Alejandro y Mariana finalmente asistirán o no a la boda, habría otra situación vinculada a la lista de invitados que habría molestado especialmente a la madre de Tini: “Se especula mucho sobre la invitación de Tini a los padres en el casamiento”, explicaron en el ciclo de América.

Y luego dieron a conocer el dato que habría generado el conflicto: “Lo que circula en las últimas horas es que Tini habría invitado a una amiga de la familia, especialmente de Mariana, que es la mamá de Tini, al casamiento”, contaron.

Tini Stoessel y Rodrigo de Paul, muy enamorados (Foto: Instagram @tinistoessel)

De acuerdo con la información que brindaron, Mariana se habría enterado de que su amiga recibió una invitación para asistir al casamiento de Tini y habría reaccionado inmediatamente: “Mariana, cuando se entera de esta situación, la llama y le manda un mensaje muy enojada advirtièndole que no vaya al casamiento”, aseguraron.

La situación habría generado un nuevo foco de tensión alrededor de la boda, en medio de la distancia que actualmente existiría entre Tini y sus padres.

Tini Stoessel y sus padres (Foto: Instagram @tinistoessel)

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YANINA LATORRE REVELÓ SI LOS PADRES DE TINI STOESSEL ESTÁN INVITADOS A SU CASAMIENTO CON RODRIGO DE PAUL

A pocos meses de que se lleve a cabo el esperado casamiento de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul, comenzaron a conocerse detalles de la celebración y, entre ellos, uno que vuelve a poner el foco en la situación familiar de la cantante.

En Sálvese Quien Pueda, Yanina Latorre reveló quiénes estarían invitados a los distintos momentos de la boda y aseguró que los padres de Tini, Alejandro Stoessel y Mariana Muzlera, por ahora no formarían parte de la lista para la celebración íntima.

Al explicar cómo estará organizada la celebración, Yanina hizo una distinción entre los invitados a la gran fiesta y quienes tendrán acceso a los momentos más íntimos: “Casi todos los famosos como Susana Giménez están invitados a la noche, con 300 personas. A la tarde, son pocos, los que duerman ahí, familiares muy allegados”, detalló.

Foto: Captura (América)

Fue entonces cuando dio el dato que generó sorpresa: “Obviamente, la mamá y el papá de Tini por ahora no están invitados”, lanzó. Y cerró: “Y el hermano todavía no lo sé”.