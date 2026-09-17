La boda de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul se consumará en tres meses, y este jueves se filtró la invitación a la gran fiesta.

“Los esperamos con mucho amor”, dice la participación con letra minúscula.

Al mostrar la invitación digital, Gustavo Méndez la describió: “Es una flor azul que eligió Tini, una peonia”.

“Representa el afecto profundo. Felicidad. Prosperidad. Y un vínculo profundo. Las flores pintadas en acuarela suelen transmitir algo más delicado de ella”, continuó el panelista de La Mañana con Moria.

Así es la invitación a la boda de Tini y Rodrigo de Paul. (Foto: @mecomprendezmendez)

La fiesta de “Tini y Rodri” para 300 personas, entre las que estarán Lionel Messi y Antonela Roccuzzo, será el sábado 19 de diciembre a las 21 en el Dok Haras de Exaltación de la Cruz.

Los ausentes a la gran fiesta de Tini y Rodri

Por otra parte, Gustavo Méndez enfatizó que hasta el momento no fueron convocados ni Alejandro Stoessel ni Mariana Muzlera, los padres de Tini.

Como si fuera poco, tampoco estaría presente Francisco, el propio hermano de Martina Stoessel, quien se suponía que estaba en buenos términos con Tini...