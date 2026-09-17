La interna familiar de los Stoessel sigue siendo foco de debate luego de que trascendiera que Tini Stoessel solicitó una auditoría sobre su patrimonio y sus finanzas.

El tema fue abordado en La Mañana con Moria, donde Gustavo Sofovich sorprendió a todos al recordar su propia historia familiar y hacer una inesperada confesión sobre su padre, Gerardo Sofovich.

Mientras Moria Casán hablaba sobre los momentos difíciles que atravesó en su relación con su hija, Sofía Gala, Sofovich intervino con una pregunta que derivó en una revelación inesperada.

“Las veces que estuve peleada con mi hija fue muy doloroso”, contó Moria.

Gustavo Sofovich le preguntó: “¿Había guita en el medio?”.

Luego de que La One aclarara que no, el productor teatral fue consultado por su propia experiencia familiar.

Gustavo Sofovich sorprendió con una confesión: "Yo le robaba a Gerardo"

LA CONFESIÓN DE GUSTAVO SOFOVICH SOBRE SU PADRE, GERARDO

“¿Vos tuviste problemas de dinero con tu padre?”, le preguntó Moria.

La respuesta de Gustavo Sofovich generó sorpresa en el estudio: “Lo choreaba, pobre Gerardo. Igual yo generé mucha guita laburando. Pero muchos años...”.

Lejos de terminar ahí, el productor agregó una llamativa anécdota relacionada con una embarcación que había comprado su padre.

“Un barco le vendí un barco cuatro veces”, lanzó Gustavo, descolocando a todos.

“¿Hiciste un buen negocio o fue una estafa?”, quiso saber Moria.

Gustavo explicó: “El barco lo había comprado para mí, después le gustó un día que fuimos a pasear. El barco le cambió la vida a Gerardo”.

Finalmente, el productor teatral recordó con cariño a su padre, quien murió en 2015, y destacó el vínculo que mantuvieron a lo largo de los años.

“Mi relación con Gerardo fue hermosa”, cerró Gustavo Sofovich.