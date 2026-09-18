El próximo 19 de diciembre, Tini Stoessel y Rodrigo de Paul darán el ‘sí, quiero’. Si bien su relación lleva ya varios años, existió una separación en 2024, momento en el cual la artista fue vinculada sentimentalmente con Young Miko, una joven artista de Puerto Rico. Ahora se dieron a conocer más detalles de esta relación.

Horas atrás, Ángel de Brito contó en LAM detalles sobre la relación que mantuvieron Tini Stoessel y Young Miko y reveló qué era lo que opinaba la familia de la artista al respecto. “Para la familia es Vicky y no Young Miko”, comenzó.

A diferencia de lo que muchos pueden pensar, la familia de la cantante recibió a “Vicky” con los brazos abiertos y, según confirmó el conductor de LAM, incluso hubo intercambio de regalos entre la mamá de Tini y su novia.

Ángel de Brito reveló qué pensaba la familia de Tini Stoessel sobre su romance con Young Miko (Video: LAM)

QUÉ PENSABA LA FAMILIA DE TINI STOESSEL SOBRE EL ROMANCE CON YOUNG MIKO

“Tuvieron un romance que no fue tan público…“, comentó Ángel de Brito quien, de todas maneras, aclaró: ”Young Miko estaba integrada a la familia, me dijeron. Buen vínculo con el hermano, con la mamá, con el padre".

“La querían, era amorosa. Compartieron cenas, que en algún momento convivieron, que se prestaron cosas, que hubo regalos de por medio”, continuó el conductor de LAM. “Por ejemplo, una cartera que le vi a la mamá de Tini. Me dijeron que esa cartera, que es Valentino, se la regaló Young Miko a Mariana”, agregó.

Después del debate que se generó entre los integrantes del panel, de Brito sumó otro dato sobre la relación entre la cantante y la familia de Tini. “Me dicen que nunca discutió ni la madre, ni el padre por Young Miko con Tini. Habrán discutido por otras cosas”, cerró el conductor sobre esta información.