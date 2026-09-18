El 17 de septiembre, en La Mañana con Moria, Gustavo Méndez mostró por primera vez la invitación virtual del casamiento de Tini Stoessel y Rodrigo de Paul, que la pareja envió a sus seres queridos.

La difusión de la invitación generó un fuerte revuelo en redes sociales y, según contó el periodista, la situación terminó con un inesperado contraataque por parte de algunas fanáticas de la cantante.

Gustavo Méndez contó el ataque que recibió tras filtrar la invitación de Tini y Rodrigo de Paul

Qué le pasó a Gustavo Méndez después de mostrar la invitación de Tini y Rodrigo de Paul

Méndez reveló en el programa que, luego de mostrar la invitación de boda, su número de teléfono fue filtrado en las redes sociales.

“Lo contamos como algo lindo, pero las fans filtraron mi número de teléfono en las redes”, aseguró el periodista, visiblemente molesto por lo ocurrido.

Además, contó que tuvo que tomar una medida para proteger su privacidad: borró su foto de WhatsApp debido a las llamadas y mensajes que comenzó a recibir.

“Tuve que borrar mi foto de WhatsApp hasta mañana. Alguien que no le gustó que muestre esto le dio mi número a un fan”, explicó Gustavo Méndez en La Mañana con Moria.

El periodista también cuestionó la reacción de quienes se enojaron con él por haber difundido la invitación de casamiento de Tini Stoessel y Rodrigo de Paul.

“Me llama la atención que no se indignen que hablan de robo, salud mental, pero se enojaron conmigo”, expresó, en referencia a las distintas situaciones que atravesaron públicamente la pareja y sus seguidores.