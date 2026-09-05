Moria Casán protagonizó un particular momento en La Mañana con Moria al ver una entrevista que Tini Stoessel le había dado a Susana Giménez años atrás. Al observar las imágenes, la conductora reparó en los cambios físicos de la cantante y lanzó una inesperada comparación con su aspecto actual, en medio del escándalo con su padre, Alejandro Stoessel, por su patrimonio.

“Qué mona, divina, pero se hizo toda, eh. Qué tesora, otra naricita, otra boquita”, comentó Moria mientras veía el archivo televisivo. Sin embargo, enseguida destacó la belleza y el carisma de Tini: “Igual es monísima, parece más grande ahí que ahora, eh”.

Tini Stoessel con Susana Giménez cuando era menor de edad (Foto: captura de eltrece).

Gustavo Méndez aportó información sobre algunas intervenciones estéticas a las que se habría sometido la cantante. “Pasaron más de 10 años de esa entrevista. En la Clínica Zabala se puso implantes mamarios, por ejemplo, dos veces tuvieron que intervenirla”, aseguró el periodista.

La reacción de Moria Casán al ver una entrevista de Tini Stoessel con Susana Giménez de hace más de 10 años (Foto: captura de eltrece).

Ante ese dato, Moria reconoció que no estaba al tanto de esa información y volvió a destacar la belleza que Tini tenía desde joven. “No sabía eso. Igual es monísima, tiene un ángel desmesurado”, expresó la conductora de eltrece.

EL ELOGIO DE MORIA CASÁN A TINI STOESSEL

Más allá de los comentarios sobre los cambios en el rostro y las intervenciones estéticas, Moria Casán elogió el talento y el atractivo de Tini Stoessel. Incluso mencionó a sus padres, Alejandro Stoessel y Mariana, y remarcó que considera que la cantante construyó su carrera sin necesitar recurrir inicialmente a cirugías.

“Hizo todo con su carita natural, como la hicieron Marina y Alejandro”, afirmó Moria. Y cerró con una reflexión sobre los retoques estéticos: “Lo bueno es eso, conseguir todo sin entrar a un quirófano, después te vas arreglando divina”.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.