El BAFWEEK volvió a reunir a grandes figuras del espectáculo y la moda en La Rural de Buenos Aires y Ciudad habló con en exclusiva con Catherine Fulop, Lola Latorre, Puli Demaría y Claudia Fontán. Las artistas, que marcan tendencia con cada uno de sus looks, revelaron las claves para un outfit de emegencia ideal, sus indispensables para la cartera, así como también el objeto más extraño que llevaron alguna vez a un evento.

CATHY FULOP Y SU LOOK IDEAL EN 10 MINUTOS

Catherine Fulop apostó por un look con espíritu rockero para asistir al desfile. “Vestido lencero, con top divino, con un cinto ancho, medio rockera, rockeando”, describió sobre su outfit.

Catherine Fulop en el BAFWEEK (Foto: Movilpress).

A la hora de pensar un look que pudiera armar en apenas diez minutos, la actriz fue por una fórmula simple y versátil: “Me gusta mucho el vestido, pero capaz un pantalón de jean, así, bien holgado, con una linda remerita y una campera. Para mí está bien, o un blazer también”.

¿Y qué nunca puede faltar en su cartera?

Cathy sorprendió con dos productos beauty: “Nunca me puede faltar un brillo de labios o un spray, yo te lo muestro, es así como humectante”. Pero cuando se trata de llevar algo inesperado a un evento, la respuesta fue muy particular: “Las luces, para verme divina”, contó mientras lo mostró entre risas.

Cathy Fulop habló en exclusiva (Foto: Ciudad Magazine).

LOLA LATORRE Y EL JEAN COMO SU GRAN COMODÍN

Lola Latorre también tiene al denim como protagonista de sus looks. Si tuviera que armar un look de emergencia no lo duda: “Siempre un buen jean, alguna remerita básica o con alguna inscripción, un buen blazer arriba y unas botas”.

Lola Latorre en el BAFWEEK (Foto: Movilpress).

Para Lola, el jean es además la prenda que funciona durante todo el año: “Me encanta el denim, se usa en verano, invierno, todo, siempre lo podés lookear”.

Lola Latorre habló en exclusiva (Foto: Ciudad Magazine).

Sus indispensables para el bolso

La hija de Yanina Latorre además reveló qué lleva siempre en su bolso: “Siempre llevo mi lip combo y una camarita para hacer contenido”. Sin embargo, su kit de emergencia tiene un costado mucho más práctico: “Tampones, por si en algún momento sucede algo”.

PULI DEMARÍA Y UNA CARTERA LLENA DE OBJETOS INSÓLITOS

En el ida y vuelta con Ciudad, Puli Demaría eligió una combinación clásica pero canchera para resolver un look rápidamente: “Un zapato de mi marca, un muy buen jean, una remera canchera, estampada, y ¿por qué no? esta campera de jean, y para la noche una de cuero”.

Puli Demaría en el BAFWEEK (Foto: Movilpress).

Su cartera, en cambio, parece tener espacio para absolutamente todo. “Lo más extraño que llevo en la cartera pueden ser pasas de uva, nueces... ahora las dejé en el auto”, contó. Pero la lista no termina ahí. Puli confesó que alguna vez llevó “una horma de un zapato, un cúter, anteojos, muchísimos”.

Los anteojos son, de hecho, uno de sus grandes infaltables: “Tengo anteojos de día, de noche, de cerca y de lejos, y siempre con mucha onda, por supuesto”.

El gran comodín para Puli Demaría

Como sus colegas, Puli también eligió al jean como su gran comodín. “Considero que el jean, en todas sus variantes, versiones, es la prenda que nunca puede faltar”, aseguró a este sitio.

Puli Demaría habló con (Foto: Ciudad Magazine )

CLAUDIA FONTÁN Y EL BLAZER COMO SU SECRETO PARA ELEVAR CUALQUIER LOOK

Claudia Fontán también recurrió a una fórmula sencilla para vestirse rápido: “Siempre algún jean, una remera o camisa y blazer. El blazer eleva cualquier look”.

Claudia Fontán y Catherine Fulop en el BAFWEEK (Foto: Movilpress).

La conductora explicó que esa combinación funciona independientemente de la temporada: “Ya no hay tanta diferencia de estaciones, pero siempre voy por eso. Un buen pantalón con buen corte, una camiseta y un blazer”.

Lo más random que alguna vez llevó en la cartera

En la cartera de Claudia tampoco faltan los clásicos de belleza: “No me puede faltar manteca de cacao”. Pero cuando se trata de objetos insólitos, su bolso puede convertirse en un verdadero cajón de sastre: “Aguja e hilo hasta algún juguete de mi hija, he sacado un par de medias y dije ‘¿Qué hace esto acá?’”, contó entre risas.

Claudia Fontán habló en exclusiva (Foto: Ciudad Magazine).

EL JEAN: LA PRENDA ESTRELLA, LA ELEGIDA POR TODAS

Aunque cada una tiene su propio estilo, hubo una coincidencia que se repitió: el jean es uno de los grandes aliados a la hora de armar un look. Todas lo eligieron, de una u otra manera, como una prenda versátil que puede adaptarse a diferentes ocasiones y temporadas. Y sus carteras demostraron que, cuando se trata de estar preparadas para cualquier situación, nunca se sabe qué puede terminar adentro.

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