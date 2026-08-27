El eclipse lunar parcial de agosto 2026 llega acompañado por una Luna llena y, según la mirada astrológica de Jimena La Torre, marcará un momento de revelaciones emocionales para los 12 signos del Zodíaco.

El fenómeno astronómico podrá observarse en la noche del jueves 27 y la madrugada del viernes 28 de agosto. En Argentina, el eclipse será visible a simple vista y alcanzará su máximo alrededor de la 1:13 de la madrugada, cuando aproximadamente el 96% del disco lunar quede cubierto por la sombra de la Tierra.

Desde la astrología, La Torre interpreta esta Luna llena con eclipse parcial como un período especialmente movilizador en el plano afectivo. La propuesta general será soltar apegos, dejar atrás patrones del pasado y construir vínculos más sinceros y transparentes.

La astróloga viene señalando en sus predicciones la importancia de abandonar viejas formas de vincularse y abrirse a relaciones más auténticas. En sus pronósticos para esta semana, también vinculó la Luna llena con eclipse parcial con revelaciones, cierres emocionales y conversaciones pendientes.

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Eclipse lunar de agosto: qué significa para cada signo

Según Jimena La Torre, la energía del eclipse se expresará de manera diferente de acuerdo con cada elemento del Zodíaco.

Signos de Fuego: Aries, Leo y Sagitario

Aries: el eclipse ilumina verdades afectivas que permanecían guardadas. El desafío será reconocer lo que realmente siente y cerrar viejas heridas emocionales para poder elegir vínculos más sinceros.

Leo: deberá dejar de lado el orgullo y permitirse mostrar su lado más vulnerable. Para el signo de Fuego, aceptar las emociones en lugar de ocultarlas puede ser la clave para transformar una relación y fortalecer la confianza.

Sagitario: puede encontrarse frente a verdades inesperadas relacionadas con sus vínculos. Esa información le permitirá cerrar una etapa y avanzar hacia una manera de amar más libre y auténtica.

Signos de Tierra: Tauro, Virgo y Capricornio

Tauro: la Luna llena con eclipse parcial pondrá el foco en la seguridad emocional. Según La Torre, será momento de soltar viejos apegos para construir vínculos más estables, sinceros y recíprocos.

Virgo: tendrá que flexibilizar sus estructuras y dejar atrás la autoexigencia que puede afectar sus relaciones. El eclipse lo invita a buscar un mayor equilibrio y a construir un amor más auténtico y libre de viejos patrones.

Capricornio: el momento será propicio para abordar con madurez las tensiones que existen dentro de sus vínculos. Deberá evaluar qué relaciones tienen bases sólidas y cuáles están listas para madurar y crecer.

Signos de Aire: Géminis, Libra y Acuario

Géminis: las conversaciones pendientes cobrarán especial importancia. El eclipse puede revelar sentimientos o verdades que estaban ocultos y ayudarlo a definir qué relación quiere cuidar y cuáles son sus verdaderas prioridades.

Libra: tendrá la oportunidad de resolver conflictos desde un lugar diferente. Para el signo, encontrar el equilibrio no significará evitar las discusiones, sino animarse a expresar la verdad y mostrar lo que realmente siente.

Acuario: podría descubrir que estuvo racionalizando emociones que necesitaban ser escuchadas. El desafío será dejar de analizar permanentemente lo que siente y aceptar sus deseos reales para poder vincularse de una manera más auténtica.

Signos de Agua: Cáncer, Escorpio y Piscis

Cáncer: la sensibilidad estará especialmente potenciada. El eclipse lo llevará a escuchar su intuición y a reconocer qué situaciones del pasado ya no tienen lugar en su presente. Será un momento de cierre y liberación emocional.

Escorpio: deberá aprender a soltar el control para recuperar una intimidad más profunda. Las emociones que estaban reprimidas pueden salir a la superficie y abrir la puerta a vínculos más honestos y confiados.

Piscis: la intuición será una de sus principales herramientas durante este período. El eclipse puede ayudarlo a despedir una etapa y confiar en aquello que siente para darle lugar a un amor más consciente.

Un eclipse que invita a cerrar ciclos

La interpretación de Jimena La Torre coincide con una de las características que la astrología suele asociar a los eclipses lunares: momentos de culminación, revelación y transformación emocional. En sus predicciones recientes, la astróloga también puso el foco en dejar atrás viejos patrones afectivos y construir relaciones más libres y genuinas.

Así, para los 12 signos, el mensaje central de este eclipse será similar: mirar de frente aquello que ya no funciona, aceptar verdades que estaban ocultas y animarse a soltar lo que impide avanzar.

Desde el punto de vista astronómico, el eclipse parcial será especialmente llamativo porque la sombra terrestre cubrirá casi todo el disco lunar y podrá darle una tonalidad rojiza. En Argentina podrá observarse durante toda la secuencia principal del fenómeno, siempre que las condiciones meteorológicas lo permitan.

Las interpretaciones astrológicas son una lectura simbólica de los movimientos celestes y no tienen respaldo científico como método para predecir acontecimientos.