El 26 de agosto, Bautista Mascia visitó el stream Después que todos de Resumidoy habló sobre la salud de su novia, Denisse González, quien fue internada en dos oportunidades luego de una abrupta caída en sus niveles de plaquetas.

Durante su última internación, la ex Gran Hermano realizó un nuevo tratamiento para intentar aumentar y estabilizar las plaquetas, mientras espera un diagnóstico definitivo.

Video de Resumido.

Qué dijo Bautista Mascia sobre la salud de Denisse González

“Yo la acompaño al cien. Si hubiese sido el caso que ella diga ‘no quiero subir nada por un mes y nos metemos abajo de la tierra’, yo lo hubiese hecho también. La iba a apoyar”, comenzó diciendo el ganador de Gran Hermano 2023-2024 sobre la manera en la que su pareja decidió atravesar este difícil momento.

Y agregó: “Nace de su parte querer darle tranquilidad a la comunidad, a la gente, transmitir eso y no preocupación, temor”.

Con Denisse mirándolos desde su casa, Bautista explicó cómo se encuentra actualmente: “Es compleja la situación, por momentos se trata de mostrar más liviana. Fueron semanas duras”.

“Hoy ella está bien. Mañana (27 de agosto) tenemos un examen bastante importante, que es un recuento nuevo de plaquetas donde vemos el resultado de un nuevo tratamiento. Hoy está bien en casa”, detalló.

Finalmente, Bautista Mascia se mostró optimista respecto de la evolución de su novia y cerró con un mensaje de esperanza: “Siempre para adelante y con mucha fuerza. Positivos. El cuerpo escucha a la mente”.