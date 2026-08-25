Denisse González atraviesa días difíciles, pero decidió volver a hablar con sus seguidores para contar cómo sigue su estado de salud después de haber recibido el alta médica por segunda vez. La exparticipante de Gran Hermano tuvo que volver a ser internada luego de que sus plaquetas descendieran nuevamente a niveles muy bajos y ahora continúa el tratamiento desde su casa.

Denisse compartió un video en sus redes sociales en el que explicó cómo está transitando esta nueva etapa y cuáles son los efectos que está sintiendo en su cuerpo: “Otra vez dependemos de los números, otra vez dependemos de mi cuerpo y otra vez dependemos del tiempo”, expresó al comenzar la grabación.

La influencer recordó que el sábado pudo salir del hospital, aunque rápidamente aclaró que no se trataba de una salida de celebración: “El sábado salí. Pero no, no salí de joda, salí del hospital. Sí, por segunda vez consecutiva”, contó.

Foto: Captura de video de Instagram (@denisse_belen_gonzalez)

Y sorprendió al revelar el nivel al que habían llegado sus plaquetas: “Esta vez rompí el récord en bajada de plaquetas. La primera internación con 3.000 y esta con 1.000. En algo tenía que ganar”.

Pese a tomarse la situación con humor, Denisse reconoció que atravesar una internación fue una experiencia muy dura: “Admito que los días de internación son como una película de terror”, confesó.

Y explicó: “No solo por la sangre que se ve que mi cuerpo no la controla muy bien, sino también por la cantidad de agujas que veía todos los días”.

Foto: Captura de video de Instagram (@denisse_belen_gonzalez)

Tras recibir el alta, la joven explicó que continúa con controles y aplicaciones varias veces por semana: “Estoy como de vacaciones. Solamente las veo tres veces por semana. Dos para sacarme sangre y uno para aplicarme mi nuevo tratamiento”, contó, en referencia a las agujas.

Luego explicó que comenzó un tratamiento con romiplostim, una medicación que recibe mediante una inyección, y aseguró que esta semana será clave para saber si su cuerpo responde: “Literalmente esta semana vamos a ver si funcionan. Recordemos que los primeros dos tratamientos no funcionaron”, señaló.

La situación se da después de que los tratamientos anteriores no lograran mantener estables sus niveles de plaquetas. Tras la última internación, Denisse había anunciado que comenzaba una nueva estrategia médica para intentar que su cuerpo respondiera.

“Esta vez rompí el récord en bajada de plaquetas. La primera internación con 3.000 y esta con 1.000. En algo tenía que ganar”.

Uno de los momentos más fuertes de su relato llegó cuando habló de los efectos que le dejaron los tratamientos anteriores: “Los corticoides y las gamaglobulinas, aunque no funcionen a largo plazo, igual hay que ponerlos para salir del estado de riesgo”, explicó.

Y describió cómo se sintió después de recibirlos: “Una te da dolores de cabeza a un nivel que no podés abrir los ojos y la otra te da dolor en todo el cuerpo. Literalmente en partes que yo no sabía que te podían doler”, expresó, sorprendida por las sensaciones que experimentó.

“Literalmente esta semana vamos a ver si funcionan. Recordemos que los primeros dos tratamientos no funcionaron”.

A pesar de todo lo que está atravesando, Denisse volvió a recurrir al humor para referirse al tratamiento que comenzó recientemente: “Está zarpado. Automáticamente es como que te convertís en Venom”, lanzó, haciendo referencia al personaje de Marvel. Y agregó: “Te transformás”.

Finalmente, cerró su mensaje con una cuota de optimismo y un pedido para sus seguidores: “Estaría bueno desarrollar poderes igual. Bah, yo con que funcione me conformo. Vamos a ver si funciona. Deseenme suerte”.

“Estaría bueno desarrollar poderes igual. Bah, yo con que funcione me conformo. Vamos a ver si funciona. Deseenme suerte”.

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DENISSE GONZÁLEZ HABLÓ DE SU NUEVO TRATAMIENTO TRAS QUEDAR INTERNADA: “LA TERCERA ES LA VENCIDA”

Denisse González volvió a hablar en sus redes sociales luego de haber quedado internada y reveló que comenzó un nuevo tratamiento. La novia de Bautista Mascia compartió una selfie desde el hospital y, fiel a su estilo, eligió ponerle buena energía al momento que está atravesando.

“Hoy arrancamos un nuevo tratamiento, la tercera es la vencida. O no, pero no importa: le vamos a poner onda igual”, escribió Denisse junto a un video que publicó en Instagram.

La joven, además, adelantó que próximamente habrá novedades sobre su situación y dejó a sus seguidores expectantes: “La semana que viene venimos con más noticias”, informó.

Foto: Captura de Instagram (@denisse_belen_gonzalez) Por: Fabiana Lopez

El posteo rápidamente recibió mensajes de apoyo, entre ellos el de su novio, quien le dedicó unas sentidas palabras: “La Denu la leyendaaaa”.

Denisse González: “Hoy arrancamos un nuevo tratamiento, la tercera es la vencida. O no, pero no importa: le vamos a poner onda igual”.

Así, mientras atraviesa este nuevo tratamiento, Denisse se mostró decidida a afrontar la situación con optimismo y acompañada por sus afectos.