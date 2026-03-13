A dos años de que comenzara su historia de amor en Gran Hermano, Bautista Mascia y Denisse González dieron un nuevo paso en su relación y se mudaron a un nuevo departamento juntos.

La pareja dejó atrás el cómodo loft dúplex en la zona de Palermo y ahora se instaló en otro edificio, amplio y moderno.

Así es la nueva casa de Bautista Mascia y Denisse González, la pareja que nació en Gran Hermano 2023

El departamento al que se mudaron los “Baunisse” tiene un estilo moderno y cálido, con un living luminoso que combina muebles de madera clara, tonos neutros y varios detalles decorativos.

Así es el nuevo hogar de Bautista Mascia y Denisse González (Captura de video de Tiktok de @bauti_mascia)

Uno de los rincones que más llama la atención es el espacio dedicado a la música, una gran pasión de Bautista, que es cantante. Allí se pueden ver discos de vinilo, un tocadiscos y una guitarra apoyada junto a la ventana, creando un pequeño sector musical dentro del living.

El ambiente también suma plantas, alfombras coloridas y cuadros, que aportan un aire relajado y personal al espacio. Frente al sillón claro se ubica una mesa ratona de vidrio, mientras que un mueble bajo sostiene el televisor y algunos objetos decorativos.

Con estos detalles, el nuevo departamento refleja el estilo de vida de la pareja: un espacio íntimo, creativo y muy ligado a la música, donde Bautista y Denisse continúan construyendo su vida juntos tras haberse conocido dentro de la casa más famosa del país.

