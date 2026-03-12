La salida de Gran Hermano: Generación Dorada dejó a Carmiña Masi en el centro de la polémica. La participante fue expulsada del reality tras protagonizar un escándalo por comentarios discriminatorios hacia Jenny Mavinga, pero ahora podría tener una inesperada revancha laboral.

La información la reveló Paula Varela en Intrusos, donde sorprendió al contar que la exhermanita habría recibido una tentadora propuesta: “Ella tiene una propuesta para volver con ‘No Somos Ángeles’, que era su programa madre”, detalló la panelista, en referencia al histórico programa de espectáculos paraguayo.

Durante el intercambio en el panel, la periodista profundizó sobre el posible regreso del ciclo y el rol que podría tener la exparticipante del reality: “Sería en el segundo semestre del año”, aclaró.

Foto: Captura (Telefe)

“Ella todavía no confirmó, ni dijo nada”, cerró Paula en el ciclo que conducen Rodrigo Lussich y Adrián Pallares por América, dejando abierta la incógnita sobre si finalmente aceptará la oferta.

Paula Varela: “Ella tiene una propuesta para volver con ‘No Somos Ángeles’, que era su programa madre”.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.

ESCÁNDALO EN GRAN HERMANO: EXPULSARON A CARMIÑA TRAS LOS DICHOS RACISTAS CONTRA MAVINGA

Un nuevo escándalo sacudió la casa de Gran Hermano: Generación Dorada y terminó con una expulsión inmediata. La participante Carmiña Masi fue eliminada del reality de Telefe luego de realizar comentarios racistas contra su compañera Jenny Mavinga.

La situación ocurrió durante la mañana de este miércoles 11 de marzo, pero la decisión se comunicó horas después, cuando Gran Hermano reunió a todos los jugadores en el living para dirigirse directamente a la casa, con un duro mensaje sobre discriminación y respeto.

“Por favor, necesito que todos escuchen y hagan absoluto silencio. En mi casa no voy a permitir expresiones que promuevan estereotipos que menoscaban la dignidad de las personas”, comenzó diciendo la voz del programa.

Foto: Captura (Telefe)

El comunicado fue contundente desde el inicio y dejó en claro que la convivencia tiene límites muy claros dentro del programa: “Todos debemos ser tratados con respeto. Más allá del color de piel, origen étnico, religión, identidad de género o ideología”, remarcó.

Luego, la producción fue directa al punto al referirse al episodio protagonizado por Carmina: “Hoy escuché un comentario que me llena de preocupación y mucha vergüenza”, expresó Gran Hermano frente a los concursantes.

Y agregó con firmeza: “Carmiña, sabrás que no puedo dejar pasar tu desagradable comportamiento de esta mañana. Tuviste expresiones racistas absolutamente fuera de lugar hacia tu compañera Mavinga. Se trata de una conducta inadmisible”.

Foto: Captura (Telefe)

Antes de anunciar la sanción final, Gran Hermano también reflexionó sobre el impacto de este tipo de actitudes: “En el mundo, desgraciadamente, el racismo es un mal que continúa existiendo. Nada me gustaría más que al menos en mi casa podamos brindar un mensaje superador en el cual prevalezcan el respeto y la inclusión”, sostuvo.

El momento más fuerte llegó cuando se reveló cuál sería la consecuencia para la participante: “Asociar a tu compañera con esclavitud es una ofensa que no voy a consentir, aún cuando haya sido formulada en forma de broma. Con estos temas no se bromea”, sentenció.

Finalmente, llegó la decisión definitiva que dejó a todos los jugadores en shock: “He tomado una decisión. A partir de este momento, Carmiña estás expulsada de mi casa. Debes abandonar la competencia. Dirígete hacia la puerta giratoria en este mismo instante”, cerró Gran Hermano, sin vuelta atrás.