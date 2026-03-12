La polémica por los dichos racistas de Carmiña sobre Jenny Mavinga en Gran Hermano Generación Dorada sigue generando fuertes repercusiones. Luego de que la participante fuera expulsada del reality, Analía Franchín expresó toda su indignación en vivo en A la Barbarossa.

La panelista fue contundente al referirse a lo ocurrido dentro de la casa y aseguró que el episodio refleja un problema social más profundo.

Analía Franchín fulminó a Carmiña de Gran Hermano por sus dichos sobre Mavinga y pidió castigo legal (captura de Telefe)

Analía Franchín fulminó a Carmiña de Gran Hermano por sus dichos racistas sobre Mavinga

“Me parece que esto nos hace dar cuenta de que la xenofobia, la homofobia y el antisemitismo siguen existiendo. Es gravísimo lo que hizo”, afirmó Franchín al aire.

Pero su crítica no se quedó solo en el contenido de los dichos, sino también en la forma en la que, según señaló, fueron expresados por la periodista paraguaya dentro del reality.

El gesto de Mavinga con Carmiña tras su expulsión por comentarios racistas (captura de Telefe, Gran Hermano)

“Más allá de lo que decía, me sorprendió el modo en el que lo decía, como burlándose de una manera asquerosa, siniestra. Y el resto se reía, nadie le dijo ‘loca, te estás pasando’”, cuestionó.

Con visible enojo, Franchín fue todavía más dura con su definición sobre la actitud de Carmiña.

“Es mala persona. Es una porquería de ser humano”, lanzó sin filtros.

Además, Franchín sostuvo que la expulsión de la participante del programa no debería ser la única consecuencia por lo ocurrido.

“Con esto algo debería suceder. No puede ser que solo la expulsen de Gran Hermano y nada más”, reclamó.

Finalmente, remarcó un detalle que, según su visión, agrava la situación:“Esto no tiene que ver con la maldad solamente, porque cuando lo dice pide que lo borren”, concluyó.