Los dichos racistas de Carmiña contra Yenny Mavinga en Gran Hermano Generación Dorada no solo derivaron en su expulsión inmediata del reality, sino que también podrían traerle consecuencias en el plano judicial.

La posibilidad fue planteada por Mauro Szeta en Lape Club Social, donde explicó que la Justicia ya habría puesto la mirada en el episodio ocurrido dentro de la casa.

Foto: Captura (Telefe)

“En el Poder Judicial de San Isidro se están enterando ahora de lo ocurrido anoche en Gran Hermano. Esto es un acto de racismo explícito. El documento está. Hay una ley que castiga el racismo”, afirmó el periodista especializado en policiales.

En ese contexto, Szeta remarcó que en la Argentina existe una normativa específica para estos casos y dio paso a su colega Luciana Rubinska, quien explicó los alcances de la legislación.

Qué dice la Ley 23.592 de Argentina de Antidiscriminación

“La Ley 23.592 de Argentina es la Ley Antidiscriminación. Sanciona la discriminación racial con penas de prisión que van desde un mes a tres años para quienes participen en organizaciones o realicen propagandas basadas en ideas de superioridad racial, religiosa o étnica”, detalló la panelista de América TV.

Además, señaló que la norma también contempla multas económicas y la obligación de reparar el daño causado.

Luego, Szeta agregó otro dato sobre cómo podría avanzar el caso si la fiscalía decide intervenir.

“El canal quiere aportar el contenido crudo para que lo tenga la fiscalía de Martínez. A partir de ahí se puede hacer la reapertura de la causa”, explicó.

Incluso planteó la posibilidad de que la investigación avance con nuevas declaraciones:“Pueden llamar a todo el mundo. Puede pasar que la fiscalía llame a declarar a otros participantes de Gran Hermano. ¿Y vos qué hacés? ¿Los sacás del juego y los llevás a declarar?”, reflexionó.