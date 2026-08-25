La moda ya comienza a marcar el pulso de la próxima temporada y las famosas fueron protagonistas de una noche a puro glamour en Buenos Aires. Nicole Neumann, Zaira Nara, Lola Latorre, Cathy Fulop, María del Cerro y más famosos dijeron presente en uno de los desfiles más esperados del BAFWEEK y dejaron en claro cuáles serán algunas de las tendencias que se vienen para la primavera verano 2027.

El evento se realizó el lunes 24 de agosto por la noche en La Rural de Buenos Aires, y tuvo como protagonista a la reconocida marca de Cynthia Kern y Federico Bonomi.

La presentación de la nueva colección reunió a figuras del espectáculo, influencers y referentes de la moda, que acompañaron la propuesta y mostraron sus propios estilos para la temporada.

Las fotos exclusivas del evento permiten descubrir los diferentes estilos que marcarán tendencia durante los próximos meses.

Desde apuestas más sofisticadas hasta propuestas urbanas y audaces, Benicio y Taína Gravier, Lizardo Ponce con su novio Franco Poggio, Lola Abraldes, India Ortega, Puli Demaría, Luciana Geuna, Delfina García Moritán y Claudia Fontán también se sumaron a la noche fashionista con looks que reflejaron las claves de la nueva temporada.

LAS FOTOS DE LOS FAMOSOS QUE MARCARON TENDENCIA EN EL DESFILE DE KOSIUKO

Zaira Nara en el BAFWEEK (Foto: Movilpress).

María del Cerro en el BAFWEEK (Foto: Movilpress).

Taína Gravier en el BAFWEEK (Foto: Movilpress).

Catherine Fulop en el BAFWEEK (Foto: Movilpress).

India Ortega en el BAFWEEK (Foto: Movilpress).

Lizardo Ponce y Franco Poggio en el BAFWEEK (Foto: Movilpress).

Taína y Benicio Gravier con Cynthia Kern en el BAFWEEK (Foto: Movilpress).

Puli Demaría en el BAFWEEK (Foto: Movilpress).

Lola Abraldes en el BAFWEEK (Foto: Movilpress).

Luciana Geuna en el BAFWEEK (Foto: Movilpress).

Nicole Neumann en el BAFWEEK (Foto: Movilpress).

Lola Latorre en el BAFWEEK (Foto: Movilpress).

Benicio Gravier en el BAFWEEK (Foto: Movilpress).

Delfina García Moritán en el BAFWEEK (Foto: Movilpress).

Claudia Fontán y Catherine Fulop en el BAFWEEK (Foto: Movilpress).

Nicole Neumann, María del Cerro, Zaira Nara en el BAFWEEK (Foto: Movilpress).

Cynthia Kern y Federico Bonomi presentaron su colección Primavera Verano 2026 de su marca en el BAFWEEK (Foto: Movilpress).

Fotos: Movilpress.