Rolando Barbano cuestionó en Resumido las declaraciones de Lali Espósito en el stream de Martín Cirio sobre su exposición política y también puso en duda su versión sobre el vínculo que supo mantener con Marcelo Polino en plena polémica.

Durante la charla con La Faraona, Lali recordó los ataques que recibió tras enfrentarse públicamente con Javier Milei y aseguró que terminó siendo utilizada en una disputa política que excedía su figura.

“Me usaron de eslabón para dar su batalla cultural”, sostuvo la artista.

Sus palabras generaron la reacción de Rolando Barbano, quien cuestionó su postura en Después que todos.

Video de Resumido, Después que todos.

Rolando Barbano destrozó a Lali Espósito: “Dice que la usaron y...”

“A mí me pareció un poco careta de Lali que diga ‘me usaron políticamente’”, lanzó el periodista.

Barbano agregó: “La que dijo que cuando ganó Milei ‘qué peligroso, qué triste’ fue ella. Digamos, nadie le puso declaraciones en la boca sobre Milei o sobre Cristina. Fue ella. Entonces, no te usaron”.

Barbano insistió con su cuestionamiento: “Lali sobre el tema político habló mucho. No entiendo por qué ahora dice ‘me usaron’”.

Además, se refirió a los dichos de Lali sobre Marcelo Polino y puso en duda la distancia que la cantante planteó respecto del periodista.

“Lo de Polino también es un tema raro porque me parece que había relación entre ellos”, señaló Rolando. Y recordó: “De hecho, mostramos acá la entrevista que le dio”.