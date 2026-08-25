Una inesperada historia de vida emocionó y sorprendió al jurado de Es mi sueño. Daniela Abellón, una de las participantes del programa, recordó el nacimiento de su hija y reveló que tuvo que atravesar el parto completamente sola en su casa.

Todo comenzó cuando el Puma Rodríguez quiso conocer más sobre aquella experiencia y le preguntó directamente por el nacimiento. Daniela no dudó en compartir los detalles de una situación que, pese al susto inicial, recuerda como uno de los momentos más especiales de su vida.

“Parí sola. Fue una bendición, una locura de la vida maravillosa. No lo esperaba para nada”, comenzó relatando ante la sorpresa de todos.

DANIELA ABELLÓN CONTÓ CÓMO FUE EL PARTO QUE ATRAVESÓ SOLA

La participante explicó que todo ocurrió durante la madrugada del 14 de febrero de 2000, cuando se encontraba sin compañía en su casa.

“Fue un 14 de febrero del año 2000, a las 6:30 de la mañana. Yo estaba en mi casa, sola. Sentí ganas de ir al baño y ya salía”, recordó.

Al darse cuenta de que el nacimiento era inminente, Daniela intentó reaccionar rápidamente y comunicarse con sus familiares. “No me quedó otra que agarrar a mi hijo, sentarlo en la cama y llamar al padre de mis hijos”, explicó.

Crédito: eltrece

En medio del relato, Joaquín Levinton intervino con humor y le preguntó: “¿Vos no sabías que estabas embarazada?”. El comentario provocó las risas de Daniela y del resto de los presentes.

EL IMPACTANTE RELATO QUE SORPRENDIÓ AL JURADO DE ES MI SUEÑO

Daniela continuó contando que llamó a sus padres y al padre de sus hijos para advertirles que estaba a punto de dar a luz. Sin embargo, nadie llegó a tiempo.

“Corté, abrí la puerta para que puedan entrar y el bebé salió. Salió de un pujo”, reveló sobre el momento exacto del nacimiento.

La participante contó que su hija, Sofía, nació antes de que pudieran llegar tanto sus familiares como la asistencia médica. Minutos después, sus seres queridos ingresaron a la vivienda y finalmente aparecieron los profesionales de la salud, quienes se encargaron de cortar el cordón umbilical.

“Estaba hermosa Sofía. Después vino la familia, llegaron los médicos y ahí cortaron el cordón”, recordó.

A más de dos décadas de aquella experiencia, Daniela aseguró que conserva un recuerdo lleno de emoción del nacimiento de su hija. “Fue una bendición hermosa, algo impresionante”, cerró, dejando impactados a los integrantes del jurado de Es mi sueño.