La gran final de Es Mi Sueño dejó definiciones que van más allá del premio mayor. Antes de que el público eligiera a la ganadora a través del voto telefónico, el jurado del ciclo tuvo la responsabilidad de seleccionar a tres participantes de la primera temporada que volverán a subirse al escenario, pero esta vez como figuras invitadas de la segunda edición.

Pasadas las 22.30, luego de las ocho presentaciones en el Teatro Ópera, Abel Pintos, Jimena Barón, Natalie Pérez, La Mona Jiménez y Joaquín Levinton anunciaron sus tres elegidos: Ailén Peralta, Diego Detona y Tomás Cochello. Los tres tendrán su lugar asegurado en la nueva temporada, que arranca este miércoles 19 de agosto.

QUIÉNES SON LOS ELEGIDOS PARA LA SEGUNDA TEMPORADA

Ailén Peralta, de 28 años, había llegado a la final con el puntaje más alto de su noche clasificatoria: 400 puntos. Su historia tuvo un condimento especial, ya que superó una etapa de depresión que la había alejado de la música y decidió volver a cantar sin avisarle a su familia que iba a participar del programa. Vive en José C. Paz junto a su perro Vito.

Abel Pintos reveló en vivo, desde el Teatro Ópera, los nombres de los tres participantes que ya tienen su lugar asegurado en la segunda temporada de Es mi sueño. Fuente: eltrece.

Diego Detona, de 38 años, se define como “un artista de nacimiento” y se destacó a lo largo del certamen por su versatilidad para interpretar personajes tanto femeninos como masculinos. Contó que haber participado de la banda sonora de una película fue lo que lo llevó a instalarse en Buenos Aires, ciudad donde hoy busca dejar un legado en el cine y la televisión.

LA HISTORIA QUE EMOCIONÓ AL JURADO

Tomás Cochello, el más joven del trío con 22 años, vive con sus padres y sueña con producir su propia música y llevar su espectáculo a distintas ciudades del país. En cada presentación dedicó su interpretación a su abuela “Tucci”, fallecida el año anterior, y contó que el canto siempre fue parte de su vida familiar.

Los tres artistas repetirán en la segunda temporada del certamen de eltrece. Fuente: eltrece.

Con estos tres nombres confirmados, la segunda temporada de Es Mi Sueño promete sumar a artistas que ya se ganaron el cariño del público y que ahora deberán acompañar el nuevo proceso de búsqueda de talentos que arranca esta semana en pantalla de eltrece.