Las ironías de Marcelo Tinelli en vivo a Maxi Diorio en los años de esplendor del Bailando fueron muchas, todas referidas a sus atributos íntimos, y este miércoles el bailarín erótico le contó la verdad a Ángel de Brito.

“Hay un mito muy grande sobre vos y es que saliste con Marcelo”, disparó el conductor en Bondi Live.

Entonces, el integrante de Sex reaccionó incómodo: “Ay, Dios. No... Chicos. no”.

Maxi Diorio aclaró el mito de amante con Marcelo Tinelli

Sin embargo, De Brito insistió picante: “¿Fuiste el amante de Tinelli? Se decí todo el tiempo que Marcelo hacía fiestas con vos, el Cholo Simeone...”.

LA DUDA DE SU PROPIA MADRE

Y al sostener la desmentida, Maxi admitió: “En esa época hasta mi vieja me llamó y me dijo ‘me contó la tía de España que escuchó lo de la clínica que no sé qué’”.

Maxi Diorio mostró su "descuido" en La Academia. (Foto: captura de eltrece).

“Ah, la del desodorante. ¿Vos estabas con el desodorante?”, acotó Ángel.

“Todo mentira. Muy lejos de eso... Marcelo bromeaba conmigo como con todos en el programa. Después no lo veía”, enfatizó Maxi Diorio.