Florencia Sugo Da Rosa, la hija mayor del cantante uruguayo Lucas Sugo, falleció a los 23 años luego de atravesar una enfermedad oncológica por la que había recibido distintos tratamientos desde mediados de 2025.

La noticia fue confirmada este miércoles a través de un comunicado oficial firmado por Diego Sorondo, manager y representante de Lucas Sugo, y Elías Alonso, de Sentimientos Producciones. “Con mucha tristeza y dolor, compartimos la noticia del fallecimiento de nuestra amada Florencia Victoria Sugo Da Rosa”, expresa el documento, que concluye agradeciendo el apoyo y la comprensión en este momento tan íntimo.

UN AÑO DE TRATAMIENTOS ENTRE URUGUAY Y ESTADOS UNIDOS

Florencia había sido diagnosticada con cáncer en 2025 y, desde entonces, realizó diversos tratamientos médicos tanto en Uruguay como en el exterior, siempre contenida por su familia. En los últimos meses, la joven había permanecido largas temporadas en Estados Unidos, donde ingresó a distintos tratamientos y ensayos clínicos.

El trágico desenlace se dio a conocer apenas horas después de que el equipo de Lucas Sugo anunciara la suspensión de sus próximos compromisos profesionales para priorizar la compañía familiar. Específicamente, este martes se había comunicado la reprogramación de tres shows previstos para este fin de semana en Argentina, en las localidades de Las Breñas y Charata, en Chaco, y en Las Toscas, Santa Fe.

Conmoción en el mundo de la música: falleció Florencia, la hija del cantante uruguayo Lucas Sugo. Crédito: Instagram

“SIGUE FUERTE, SIGUE FIRME”: LAS ÚLTIMAS PALABRAS PÚBLICAS DEL CANTANTE SOBRE SU HIJA

A lo largo del último año, la delicada salud de su hija había obligado al cantante a modificar su agenda en reiteradas oportunidades. Aunque el músico siempre procuró preservar la intimidad de Florencia, se había referido públicamente a la difícil situación familiar para agradecer el cariño de la gente.

Conmoción en el mundo de la música: falleció Florencia, la hija del cantante uruguayo Lucas Sugo. Crédito: Instagram

En julio pasado, desde el aeropuerto de Boston, Sugo relató que su hija acababa de ingresar a un nuevo ensayo clínico y destacó su enorme entereza: “Sigue fuerte, sigue firme, fuerte en mente, fuerte en fe”, expresó en aquel momento.