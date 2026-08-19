Sofía Gala y Fito Páez pusieron fin a su relación apenas siete meses después de haber confirmado públicamente que estaban juntos. La primicia de la separación la dio a conocer el periodista Alejandro Castelo, quien contó en “Ya fue Todo” los detalles de lo que estaría pasando entre la pareja.

CÓMO SE ENTERARON DE LA SEPARACIÓN DE SOFÍA GALA Y FITO PÁEZ

Castelo explicó que llegó a la información a partir de dos ausencias que le llamaron la atención: “Fito no estuvo en el festejo por el fin de la serie y tampoco en el cumpleaños de Moria, me puse a rascar un poco y supe la verdad”, contó el comunicador.

Así dió la primicia de la separación el periodista Alejandro Castelo.

El periodista fue cauto a la hora de dar detalles del quiebre: “Ellos se conocen desde hace muchos años, probablemente sigan siendo amigos. No sé qué pasó pero no están más en pareja”.

Según pudo saber Castelo, en la ruptura no hubo terceros en discordia ni escándalos de por medio, sino que el músico y la actriz simplemente decidieron, por ahora, poner en pausa el vínculo romántico que los unía.

Sofía Gala y Fito Páez pusieron fin a su relación siete meses después de haber confirmado públicamente que estaban juntos.

LA HISTORIA DE AMOR ENTRE SOFÍA GALA Y FITO PÁEZ

El vínculo entre ambos comenzó a hacerse público en enero de este año, cuando Sofía Gala cumplió 39 años y Fito Páez le dedicó un mensaje que encendió todos los rumores: “El mundo es un mundo mejor con vos. Te amo”, escribió el músico en aquella oportunidad. A partir de ahí, la pareja terminó blanqueando que tenían “un vínculo” que iba más allá de la amistad que los unía desde hacía años.

Fito Páez y Sofía Gala en Niceto cuando estaban juntos.

Durante los meses siguientes, Sofía Gala y Fito Páez mantuvieron un perfil bajísimo y evitaron mostrarse juntos en público, hasta que finalmente dejaron de compartir salidas o apariciones conjuntas, lo que ya anticipaba el final de la relación que hoy se confirma.