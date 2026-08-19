La infidencia que Marcelo Polino contó sobre el llamativo gesto que tuvo Lali Espósito hacia Moria Casán desató una guerra inesperada, y cuando todos pensaban que se agotaba en la réplica de la joven, el periodista le subió la apuesta.

“Aclaración por mis dichos en La Mañana con Moria así me ahorro 300 notas. Mi distanciamiento con @lali es de 2021, cuando se portó para el ort... conmigo. Se lo dije en su momento, frontal como siempre”, disparó.

Entonces se refirió al palito de Lali de que la funó por su presunta cercanía al presidente: “No flashes “trasfondos políticos”: @javiermilei ni era diputado cuando pasó. (No me quieras meter en La Grieta”)“.

Marcelo Polino contra Lali Espósito.

Es que Espósito había manifestado irónica en LAM: “‘Ladri Depósito’ lo confundió, qué va a ser. No me llama la atención, pero lo de él es por el Javo, me parece. Igual, me chup... un huevo, solo que veo una muy mala intención en inventar de todo esto que, justamente, se aleja mucho de mi forma de ser”.

Marcelo Polino insistió en su versión sobre el supuesto destrato de Lali Espósito a Moria Casán

“Sobre la serie de Moria: conté lo que pasó en la filmación. Los invitados Famosos estábamos todos en un salón del palacio y vos, sola en otro. No es bueno ni malo. Es lo que pasó”, insistió Polino en un descargo por Instagram.

“Y si alguna vez necesitás aclarar algo, llamame a mí, como en aquellas madrugadas cuando yo estaba en París”, continuó sugestivo".

Al final Marcelo Polino remató picante contra Lali Espósito: “Calma. Menos Netflix mental y más realidad. #Ego bella canción #Humor #Alegría”.