Existe gran preocupación por la salud de Aleiandro Stoessel, padre de Tini y Fran Stoessel. El productor fue internado este martes en el Sanatorio de la Trinidad de San Isidro tras sufrir un fuerte dolor en el pecho.

Según informó Pepe Ochoa en LAM, se le están realizando una serie de estudios médicos para evaluar su estado.

Video: Fran Stoessel acompaña a su padre Alejandro tras ser internado de urgencia

Pocas horas después, el periodista Fede Flowers compartió en redes sociales un video de Francisco Stoessel en el centro médico, acompañando a su papá.

“Fran, hermano de Tini en la clínica de la Trinidad de San Isidro acompañando a Alejandro Stoessel tras su internación de urgencia por un dolor en el pecho. Tini y Mariana Muzlera por el momento no se hicieron presentes”, informó en X.

Este hecho ocurre en medio de rumores recientes sobre un posible distanciamiento entre Tini y sus padres, e incluso versiones de que no estarían invitados a su boda con Rodrigo de Paul.