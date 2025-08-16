El viernes a la noche se inauguró en Costanera un exclusivo restaurante que reunió a varias figuras del espectáculo y la moda. La gran expectativa de la velada estaba puesta en la llegada de Tini Stoessel, quien aterrizó desde México alrededor de las 22 horas. Sin embargo, la cantante decidió regresar a su casa al sentirse indispuesta por un fuerte dolor de cabeza.

Aunque Tini no pudo quedarse, su familia estuvo presente en el evento. Mariana Muzlera y Alejandro Stoessel, padres de la artista —separados desde el 2022— asistieron a la apertura de Sendero, cada uno por su lado y también se retiraron de la misma manera. Junto a ellos también estuvo presente Francisco, hermano menor de la cantante.

El encuentro no solo llamó la atención por la presencia de la familia Stoessel, sino también por la gran cantidad de celebridades que se acercaron a probar los platos del espacio gastronómico. Entre los invitados estuvieron Guillermina Valdés, Franco Masini, Rosario Ortega, Gabriela Sari y Agustina Agazzani, entre otros. ¡Mirá!

LAS FOTOS DE LOS PADRES DE TINI STOESSEL Y MÁS FAMOSOS EN LA NOCHE PORTEÑA

Mariana Muzlera, la mamá de Tini Stoessel, en el lanzamiento de Sendero (Foto: Movilpress).

Alejandro Stoessel, el papá de Tini, en el lanzamiento de Sendero (Foto: Movilpress).

Francisco Stoessel, el hermano de Tini, en el lanzamiento de Sendero (Foto: Movilpress).

Guillermina Valdés en el lanzamiento de Sendero (Foto: Movilpress).

Gabriela Sari en el lanzamiento de Sendero (Foto: Movilpress).

Brenda Gandini en el lanzamiento de Sendero (Foto: Movilpress).

Franco Masini en el lanzamiento de Sendero (Foto: Movilpress).

Agustina Agazzani en el lanzamiento de Sendero (Foto: Movilpress).

Sabrina Garciarena en el lanzamiento de Sendero (Foto: Movilpress).

Rosario Ortega en el lanzamiento de Sendero (Foto: Movilpress).

Santiago Talledo en el lanzamiento de Sendero (Foto: Movilpress).

Sabrina Garciarena en el lanzamiento de Sendero (Foto: Movilpress).

