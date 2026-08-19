Jimena Barón volvió a abrir la puerta de su casa en redes sociales y esta vez el protagonista fue Arturo, su hijo menor de un año y dos meses, fruto de su relación con Matías Palleiro. En un video grabado en la intimidad del hogar, se ve al bebé ensayar sus primeras palabras junto al hermano hasta que dijo el nombre, y ante la pregunta de su mamá sobre cómo se llama su hermano, respondió con total claridad: “Momo”. La escena quedó registrada en cámara y no tardó en viralizarse.

La reacción de Morrison, el hijo mayor de la cantante fruto de su relación con Daniel Osvaldo, fue inmediata. Apenas escuchó a su hermanito nombrarlo, no pudo contener la emoción y lo abrazó con fuerza, en un gesto que conmovió a miles de usuarios. El video, publicado bajo el título “Esto acaba de suceder”, superó los 325 mil “me gusta” en menos de una hora y se llenó de comentarios de seguidores y figuras del espectáculo.

Arturo, el hijo menor de Jimena Barón, durante el video en el que pronunció por primera vez el apodo de su hermano Morrison. Fuente: Instagram / @jmena

EL MENSAJE DE JIMENA BARÓN QUE EMOCIONÓ A SUS SEGUIDORES

Lejos de necesitar mucho texto para transmitir lo que sintió, la cantante eligió una frase simple y contundente para acompañar la publicación: “Lo más lindo que me pasó en la vida”. Con esas palabras resumió el peso emocional de ver a sus dos hijos —de edades tan distintas— construir un vínculo que crece día a día frente a las cámaras que ella misma sostiene.

El momento en que Arturo dice "Momo"

No es la primera vez que la artista comparte este tipo de instantes familiares. Días atrás había mostrado, con el humor que la caracteriza, el costado menos glamoroso de la maternidad con Arturo, contando que el bebé todavía se duerme cerca de la medianoche y complica el descanso de toda la casa. En esa misma línea, había reflexionado sobre su rol como madre por segunda vez, admitiendo que la experiencia actual no es igual a la que vivió con Morrison. Ese contraste entre el cansancio cotidiano y las escenas de ternura pura es, justamente, lo que sus seguidores más valoran de su forma de mostrar la crianza.

EL VÍNCULO ENTRE MOMO Y ARTURO, UN TEMA RECURRENTE

La relación entre los hermanos viene siendo protagonista de varias publicaciones a lo largo del año. Morrison, conocido públicamente como Momo, ya había demostrado en otras oportunidades el rol de hermano mayor protector: desde sostener a Arturo en brazos con delicadeza hasta compartir con orgullo cada avance del bebé. Esta vez, escuchar su propio nombre en la voz de Arturo marcó un antes y un después en ese lazo que Jimena retrata con frecuencia en sus redes.

Arturo y Momo, los hijos de Jimena Barón

El video se suma a una serie de contenidos familiares que la cantante viene compartiendo desde el nacimiento de Arturo, y que combinan momentos de humor cotidiano con instantes de una emotividad que, según ella misma reconoció, “no tiene precio”.