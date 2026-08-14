Jimena Barón volvió a mostrar una faceta íntima de su vida familiar y esta vez puso el foco en los cambios que atravesó su relación con Matías Palleiro desde el nacimiento de Arturo. Con su habitual humor y sin esquivar ningún tema, la cantante reconoció que el cansancio que implica la crianza de su hijo modificó por completo los momentos a solas con su pareja.

A través de sus historias de Instagram, la artista reflexionó sobre la maternidad mientras observaba a Arturo, de 1 año y dos meses, jugar en su casa. La situación cotidiana la llevó a comparar esta etapa con la crianza de Morrison, más conocido como Momo, su hijo mayor.

“A ver si empatiza alguna madre, sobre todo no de bebé, que es el mejor momento, sino de 1 año y dos meses”, comenzó diciendo Barón. Acto seguido, reconoció que con Arturo tiene una postura mucho más relajada que cuando Momo era pequeño.

“No voy a ser tan buena madre de Arturo como fui de Morrison”, lanzó entre risas, antes de referirse a Palleiro, quien atraviesa por primera vez la experiencia de ser padre.

Crédito: Instagram

JIMENA BARÓN REVELÓ CÓMO CAMBIÓ SU INTIMIDAD CON MATÍAS PALLEIRO

Sin embargo, el momento que más llamó la atención llegó cuando Jimena Barón habló de su vida íntima con Matías Palleiro.

“Yo a mi marido lo amo y es hermoso, me imagino todo lo que quiero que me haga, pero soy el meme de la mujer tirada en la cama. Todo queda en mi cabeza, pero cuando intento que eso pase al plano real me duermo”, confesó.

La artista también aclaró que la situación no está relacionada con inseguridades sobre su aspecto físico. Por el contrario, aseguró sentirse conforme con su cuerpo: “Yo me miro y sé que estoy re fuerte, estoy bárbara”.

Luego volvió a recurrir al humor para graficar el cambio que experimentó desde la llegada de su segundo hijo. “Yo era una pantera, una loba, y ahora más bien soy una iguana”, expresó.