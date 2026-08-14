Barbie Vélez atraviesa una nueva etapa en la crianza de Salvador, su hijo de 3 años. La actriz contó cómo vive el crecimiento del pequeño, que ya comenzó el jardín, y reconoció que todavía hay algunas situaciones que le cuesta afrontar como mamá.

Durante su visita a Vuelta y Media, el programa de Urbana Play, la hija de Nazarena Vélez se mostró sorprendida por los cambios que nota diariamente en Salvador y reveló que incluso comenzó a modificar la manera en la que se dirige a él.

“Salvi ya habla un montón”, contó Barbie. En ese sentido, explicó que intenta dejar de tratarlo como si fuera más chico: “Estoy tratando de no decirle mucho ‘bebé’ porque sino él un poco se lo cree”.

Pese a que Salvador gana cada vez más independencia, la actriz reconoció que continúa siendo una persona fundamental en su vida. “Lo amo, es mi debilidad, es lo más”, expresó.

BARBIE VÉLEZ CONTÓ CÓMO VIVE LA ETAPA DEL JARDÍN DE SALVADOR

Uno de los principales cambios en la rutina familiar llegó con el comienzo del jardín de Salvador. Barbie aseguró que busca estar presente en esta etapa sin convertirse en una madre excesivamente pendiente.

“Va al jardín. No soy una madre pesada, cero, pero obvio que me involucro, lo llevo, lo traigo”, explicó sobre la organización cotidiana con su hijo.

Foto: Instagram (@barbiepucheta)

Sin embargo, Barbie Vélez confesó que todavía siente culpa cuando tiene que separarse de Salvador durante varias horas. Por ese motivo, actualmente el pequeño permanece en el jardín solamente durante una parte del día.

“Va solo tres horas y media, pero porque todavía no estoy para dejarlo más tiempo, me da culpa”, admitió.