Ángela Torres mostró al mostrar cada rincón de su departamento en sus posteos de Instagram. El lugar tiene mucho estilo y cuenta con un living moderno que combina piezas contemporáneas con detalles vintage, en un marco de tonos claros, madera e iluminación natural muy cuidada que potencia cada ambiente.

El estilo del departamento es atemporal: cómodo, luminoso, con el arte como protagonista y personalidad propia. Está pensado tanto para descansar como para compartir momentos con amigos y con su pareja, Marcos Giles. El living funciona como el corazón del hogar, mientras que el vestidor aparece como uno de los sectores más organizados e inspiradores de toda la casa.

CÓMO ES EL LIVING DE LA CASA DE ÁNGELA TORRES

Allí predominan los tonos neutros combinados con texturas cálidas que aportan equilibrio visual y sensación de confort. La presencia de madera en los muebles le suma calidez sin recargar el ambiente.

El living funciona como el corazón del departamento de Ángela Torres. Fuente: Instagram

Los sillones mullidos y los objetos personales refuerzan la idea de un espacio pensado para habitarlo de verdad, no solo para mostrarlo. Es un living cómodo, funcional y con identidad, donde la estética convive con el uso cotidiano de las cosas.

CÓMO ES EL DORMITORIO DE LA CASA DE ÁNGELA TORRES

El dormitorio sigue la línea general del departamento. Predominan los colores neutros, la iluminación natural y los materiales nobles que generan una atmósfera tranquila y relajada.

Ángela Torres compartió una selfie frente al espejo de su habitación, donde se puede ver parte de la decoración del dormitorio. Fuente: Instagram

El piso de madera aporta calidez y continuidad visual con el resto de los ambientes. No hay elementos innecesarios, ya que todo está pensado para priorizar el bienestar y el descanso. Es un espacio donde se nota una búsqueda clara de equilibrio entre estética y comodidad, algo que se repite en distintos sectores de la casa.

CÓMO ES EL VESTIDOR DE LA CASA DE ÁNGELA TORRES

El vestidor es uno de los ambientes más llamativos del departamento. Cada prenda y cada par de zapatos tienen su lugar, lo que genera una sensación de orden visual inmediata.

El vestidor es uno de los ambientes más llamativos de la casa. Fuente: Instagram

CÓMO ES LA TERRAZA DE LA CASA DE ÁNGELA TORRES

La terraza suma un contraste interesante con los interiores. Allí aparece una atmósfera más abierta, pensada para momentos al aire libre.