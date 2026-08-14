Esteban Pérez fue uno de los rostros más queridos de la televisión juvenil argentina y hoy afrontar un desafío teatral muy especial. El actor es recordado por interpretar a Matías “Matute” Ripamonti —el mejor amigo de Federico Fritzenwalden, personaje de Juan Gil Navarro— en Floricienta, la telenovela protagonizada por Florencia Bertotti.

Además de su paso por Floricienta, Pérez construyó una extensa carrera en la ficción nacional: formó parte de Rebelde Way, Montecristo, Se dice amor, ATAV y Tierra de amor y venganza, entre otros títulos que lo consolidaron como uno de los actores más versátiles de su generación.

QUÉ ES DE LA VIDA DE ESTEBAN PÉREZ

Nacido en Pehuajó, el actor había empezado a estudiar administración agraria antes de que la actuación terminara imponiéndose como su verdadera vocación. Con más de 77 mil seguidores en Instagram, Pérez comparte contenido vinculado a su trabajo y algunas postales junto a su hija Simona, de 12 años, aunque evita exponer demasiado su vida privada.

Esteban Pérez, recordado por su papel en "Floricienta" Fuente: Web

En una entrevista con La Nación, el actor se refirió a su presente sentimental y reflexionó sobre su forma de vivir: “Me gusta compartir tiempo con amigos. Me di cuenta que soy bastante familiero, aunque pensaba que no”, contó, y agregó que es “un apasionado del oficio” que está todo el tiempo pensando historias. En el plano profesional, además, reveló que participa de una serie sobre la historia de Nora Dalmasso para Flow.

EL DESAFÍO DE INTERPRETAR A JOSÉ MARÍA MUSCARI

Este año, Esteban Pérez sumó a su carrera un desafío mayúsculo: ponerse en la piel de José María Muscari en Lucio y yo, la obra que repasa la historia del dramaturgo junto a su hijo y que invita a reflexionar sobre la adopción como uno de los actos de amor más grandes. La puesta, atravesada por el humor y la emoción, reconstruye los momentos que Muscari y Lucio vivieron desde que se conocieron, pese a que el comienzo del vínculo no fue sencillo.

Máximo Meyer y Esteban Pérez comparten escenario en la obra 'Lucio y yo'. Crédito Redes

En el escenario del Centro Cultural de la Cooperación, Pérez comparte el protagónico con Máximo Meyer, quien da vida a Lucio. La obra puede verse todos los viernes y sábados a las 21:30 horas.