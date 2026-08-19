A solo seis días de blanquear su noviazgo desde las playas de República Dominicana, Luz Tito y Tato Algorta se convirtieron en los protagonistas de una noticia que nadie esperaba.

La flamante pareja de ex Gran Hermano volverá a cruzar la puerta de la casa más famosa del país, el mismo lugar donde nació el flechazo, para celebrar su casamiento.

La confirmación la dio Santiago del Moro en vivo por la pantalla de Telefe. El conductor anunció que la esperada boda ficticia entre Luz y Tato se llevara a cabo esta noche, 19 de agosto, en una velada especial donde también darán el “sí” otras parejas y participantes del reality.

Así blanquearon su amor Luz y Tato (Fotos de Instagram)

Un romance que salió a la “Luz”

“Mi corazón está feliz”, escribieron semanas atrás en una emotiva publicación compartida en Instagram, luciendo sus primeras vacaciones a solas en el Caribe como novios oficiales.

Aunque el romance era un secreto a voces para sus seguidores, este nuevo e imprevisto regreso al juego promete revolucionar a la audiencia y coronar su historia de amor con una fiesta inolvidable.

Así blanquearon su amor Luz y Tato (Fotos de Instagram)

Así blanquearon su amor Luz y Tato (Fotos de Instagram)

Así blanquearon su amor Luz y Tato (Fotos de Instagram)

Así blanquearon su amor Luz y Tato (Fotos de Instagram)