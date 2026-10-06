Luego de sus presentaciones en Paseo La Plaza (Sala Koncert) de la Ciudad de Buenos Aires y en La Plata, El Comi, personaje interpretado por Luciano Pedra, llega por primera vez a Mendoza con su espectáculo “Terapia para exitosos”.

La comedia, presentada por Sin Barreras Producciones, aborda con humor las relaciones y el amor en la era digital, entre chats, citas, likes y vínculos cada vez más complejos.

TERAPIA PARA EXITOSOS EN MENDOZA

Proyecto Tajamar Teatro – Mendoza

Sábado 17 de octubre

21 horas

Entradas disponibles por Passline

DE QUÉ TRATA TERAPIA PARA EXITOSOS

El espectáculo propone una mirada divertida y descontracturada sobre las relaciones actuales y esas situaciones en las que, de una u otra manera, todos podemos sentirnos identificados.

Después de su debut en Mendoza, El Comi continuará con su gira: durante octubre volverá a presentarse en Paseo La Plaza, en Buenos Aires, y en noviembre llegará a Banfield y Luján.

“Terapia para exitosos”: una comedia sobre el amor, las citas y los vínculos en tiempos de chats y likes.