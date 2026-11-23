El fin de semana largo le vino como anillo al dedo a Federico Bal, quien compartió un video de cómo disfruta encerrado en su casa, sin Evelyn Botto.

“Estos dos”, comentó el conductor de Resto del Mundo en alusión a Lucía y Jason, los protagonistas del Grand Theft Auto 6.

En el plano que mostró Fede de la intimidad de su casa apenas se veía la pantalla gigante del living de su casa, sin que hubiera indicios de que también estuviera presente su novia.

Fede Bal GTA6

Aunque horas antes, el hijo de Carmen Barbieri se había jactado de la belleza de Evelyn Botto: “Las curvas del verano”.

El aviso de Evely a Fede

Por otra parte, la semana pasada Fede Bal había promocionado el videojuego con un divertido planteo de Evelyn Botto, su pareja.

El aviso de Evelyn Botto a Federico Bal