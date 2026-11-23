Mirá lo que dijo el médico de La Mañana con Moria sobre lo sucedido con el capitán de Boca.

El desvanecimiento de Leandro Paredes tras los festejos de la obtención de la Copa Sudamericana causó conmoción, y este lunes Guillermo Capuya explicó su teoría de lo sucedido con el capitán de Boca.

“Lo que él tuvo fue un síncope vasovagal, o neurocardiogénico”, aclaró el médico en La Mañana con Moria.

“¿Qué significa esto? Que la persona pierde el conocimiento por segundos. En general se recuperan en 15, 30 segundos“, continuó.

Leandro Paredes con la medalla y la Copa Sudamericana. (Foto: @leoparedes20)

El capitán de Boca había salido agotado los 10 minutos del segundo tiempo en el partido contra Atlético Mineiro, pero había participado de los festejos en Barranquilla, Colombia.

Cómo actuar en esos casos

Ahí, Capuya precisó: “La persona cae, si no hay una persona apta para determinar qué es lo que tiene, uno lo que hace es llamarlo, le toma el pulso y si tiene pulso se recupera rápidamente. Hay que tenerlo acostado”.

“Baja la presión, baja la frecuencia cardíaca, y la persona cae hay que tenerlo acostado, no sentado. Básicamente no le llega oxígeno al cerebro, por eso tienen que tener las piernas levantadas”, cerró el Doctor Capuya sobre lo que pasó LEandro Paredes, que venía de una semana polémica por el rumor de infidelidad a su esposa con la China Suárez en 2021.