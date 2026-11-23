Flor Peña se encuentra disfrutando de unos días de descanso en Puerto Plata, República Dominicana, uno de los destinos más paradisíacos del Caribe.

Desde allí, compartió con sus seguidores parte de su estadía y se mostró relajada, aprovechando al máximo el clima y el entorno para desconectar de la rutina.

En medio de sus jornadas junto al mar, la actriz grabó un video en el que se la ve bailando a orillas de la playa y aprovechó para presumir su microbikini estampada en tonos rosas con dibujos, con la que presumió su look veraniego mientras disfrutaba de las paradisíacas vistas del lugar.

“¿Así o mejor?”, escribió junto al video que publicó en su perfil de Instagram, el cual musicalizó con una canción de Aria Vega que se volvió viral en las redes sociales, sumándole ritmo a la postal de sus vacaciones caribeñas.

Flor Peña lució una microbikini estampada en la playa (Video: Instagram @flor_de_p)

LA FAKE NEWS DE FLOR PEÑA QUE ELLA MISMA TUVO QUE SALIR A DESMENTIR

En las últimas horas, Flor Peña se convirtió en la protagonista de una cruel fake news pero, lejos de quedarse callada, salió a responder. La actriz se vio obligada a desmentir su propia muerte y estalló contra el responsable de la falsa noticia.

A través de X, comenzó a circular el hashtag #murioflorpeña, la cual rápidamente se volvió tendencia. El usuario @ibosttero compartió una supuesta búsqueda de Wikipedia donde indicaba que la actriz había fallecido y después siguió publicando posteos donde daba a conocer la supuesta causa de muerte.

La furiosa respuesta de Flor Peña ante la fake news de su muerte (Captura: @ibosttero)

Según la captura de pantalla que compartió este usuario de X, Flor Peña le habría escrito por privado para instarlo a borrar todos sus mensajes. “Borrá ese tuit o te denuncio la cuenta”, decía el mensaje de la actriz. “No te das cuenta que perjudicas y dañás el trabajo de otra gente?”, agregaba el mensaje que agregaba: “Hacelo ahora o te denuncio ya”.

Finalmente, el usuario @ibosttero escribió en sus redes: “Me retiro de la difusión, se me pudrió todo con el #murioflorpeña”.