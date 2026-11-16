Juan Otero preocupó a sus seguidores al revelar el accidente que sufrió mientras jugaba al fútbol. El hijo de Florencia Peña recibió una fuerte patada en la rodilla que le provocó una luxación de rótula y debió ser asistido de inmediato. Tras los primeros estudios médicos, le indicaron reposo y tres semanas con un inmovilizador.

A través de sus historias de Instagram, el joven panelista relató en primera persona cómo ocurrió el episodio y mostró las consecuencias de la lesión. Incluso contó que, después de recibir atención médica, tuvo que trasladarse en silla de ruedas y actualmente utiliza muletas para movilizarse.

Juan Otero sufrió un accidente jugando al fútbol (captura de Instagram)

“Estaba jugando al fútbol. Me pegaron una patada en la rodilla, la rótula se me fue a mirar a China y se me corrió de lugar toda la rótula. La rodilla se me fue a la mier...”, contó Juan, con su habitual desparpajo.

Luego describió el momento de mayor dolor y cómo la articulación volvió a acomodarse: “Pegué un grito de la conch... de la lora, me tiré al piso y la rodilla volvió a su lugar, se volvió a acomodar”, explicó.

Qué lesión sufrió Juan Otero y cuánto tiempo deberá estar inmovilizado

Después de los estudios médicos, Juan Otero contó que el diagnóstico fue una luxación de rótula y que deberá utilizar un inmovilizador durante tres semanas para recuperarse.

“Fue una luxación, me dieron tres semanas con el inmovilizador de rodilla, no me puedo mover. Yo prefiero silla de ruedas, pero las muletas son un poco más tranquilas para la ciudad”, explicó el hijo de Flor Peña.

Ya desde su casa, Juan mostró cómo continúa con su recuperación y dejó ver que está utilizando muletas para desplazarse.