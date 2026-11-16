El futuro laboral de Yanina Latorre empieza a tomar forma y Pampito sorprendió con información sobre el próximo paso de la conductora en televisión. En vivo en Puro Show, el conductor reveló que ya se habría registrado una marca que estaría vinculada al nuevo programa que tendría la presentadora en América.

“Aparentemente, Eduardo Vila habría registrado un nombre, una marca: ‘el show de Yanina’”, comenzó diciendo. Pero eso no fue todo. El conductor también reveló cuáles serían las siglas que acompañarían al ciclo: “Registró ‘El Show de Yanina y registró SDY, que son las siglas como SQP (Sálvense que Pueda, actual ciclo que encabeza Yanina)”.

“Esto ya está registrado, no digo que este sea el nombre definitivo para el programa de Yanina en América. Pero sí, ya están adelantándose y ya habrían hecho este registro de la marca y las siglas”, siguió.

Foto: Captura (eltrece)

Y cerró: “Con las fotos que subió la semana pasada Yanina con el CEO de América, con cómo viene expresándose ella públicamente, más lo que cuenta acá Angie Balbiani, que a ella le confirman que Yanina se quedaría en América, para mí ya es un hecho. No sé si está firmado”.

Foto: Instagram (@yanilatorre)

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YANINA LATORRE SE DEFENDIÓ DE LAS CRÍTICAS POR EL ESCÁNDALO DE LA CARPA VIP EN LA MISA DEL PAPA LEÓN XIV

Yanina Latorre decidió romper el silencio y salir al cruce de las críticas que recibió tras quedar envuelta en el escándalo por la carpa VIP durante la misa del papa León XIV. En medio de la polémica por la presencia de figuras del espectáculo en un sector exclusivo del evento religioso, la conductora dio su versión de los hechos en diálogo con El Observador 107.9 y fue contundente: aseguró que no pidió ningún privilegio y que simplemente aceptó una invitación.

“Recibí una invitación y creo que también muchas de las personas que critican, si lo hubieran invitado por ahí hubieran ido. Yo no pedí nada y no exigí nada. A mí me llegó una invitación, la acepté porque me parece que era un hecho histórico”, explicó Yanina, al justificar su presencia en la ceremonia.

En ese sentido, remarcó que este tipo de convocatorias forman parte de los protocolos habituales cuando se trata de acontecimientos de semejante magnitud: “Yo creo que este tipo de invitaciones, cuando va el Papa o cuando van personalidades, existen en todos lados del mundo, en todos lados del mundo”, sostuvo.

Qué pasará con SQP: Yanina Latorre rompió el silencio (captura de América TV)

Lejos de hacerse responsable por la organización del espacio exclusivo, Latorre apuntó contra quienes definieron la lista de invitados y aclaró que desconocía los criterios utilizados: “No conseguí una entrada por la izquierda, no hice nada. Había un montón de personas. Yo creo que los que tienen que dar explicaciones, si no están de acuerdo con los invitados, el criterio de la invitación, yo no lo conozco, es el que invitó”, disparó.

La conductora también describió cómo fue su recorrido desde que llegó al lugar y negó haber solicitado la carpa, comida o algún tipo de atención especial: “Cuando llegué, a mí alguien me dijo: ‘Es por acá, camina por ahí, dobla ahí, entra ahí’. Yo no pedí una carpa, yo no pedí comida, yo no pedí nada, yo no hice nada”, relató.

Incluso contó que había llegado preparada para permanecer durante toda la ceremonia al aire libre: “Yo creí que iba a ir, por eso fuimos preparadas con Analía, con los anteojos, con la gorra, el agua, los abanicos, porque íbamos a ir”, recordó.

El papa León XIV le dio la bendición a la Argentina en la Basílica de Luján (Foto: captura de TN).

Y agregó, sobre su paso por el sector cuestionado: “Estuvimos una hora en una carpa que yo no pedí, yo no contraté, yo no saqué, yo no pagué, ni contraté un catering. Y después pasamos a las sillas donde estábamos nosotros, con los curas”.

Uno de los momentos más fuertes de su descargo llegó cuando respondió a quienes le reclamaban que diera explicaciones públicamente: “Todo el mundo me dice: ‘Da la cara’. Das la cara cuando robaste, das la cara cuando mataste, das la cara cuando hiciste algo ilícito. A mí me invitaron, repito, acepté la invitación, fui”, lanzó, visiblemente molesta por los cuestionamientos.

“Todo el mundo me dice: ‘Da la cara’. Das la cara cuando robaste, das la cara cuando mataste, das la cara cuando hiciste algo ilícito. A mí me invitaron, repito, acepté la invitación, fui”.

“Yo, sinceramente, si a la gente, si al pueblo, si a los ciudadanos, si a los argentinos, los ofendí en algo, les pido perdón. Y no se me caen los anillos por pedir perdón”, siguió.

Por último, explicó que su intención nunca fue banalizar una ceremonia religiosa ni faltarle el respeto a los fieles: “Por ahí yo hago un tipo de contenido que es medio socarrón, así como cuento la muerte de mi papá, la muerte del perro, cómo me peleo con Diego y mis desgracias. De la misma manera conté la misa, no la quise frivolizar, no quise faltarle al respeto, ni a los fieles, ni a la gente”, concluyó.