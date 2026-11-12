Mirá lo que dijo el conductor de LAM sobre su casi seguro desembarco en el nueve.

El futuro de Ángel de Brito en la televisión está cada vez más claro, y en el horizonte avizora una eventual competencia directa contra Yanina Latorre.

“Mi intención el año que viene es hacer LAM nuevamente con mi equipo, con la gente con la que estoy, con los que se quieran quedar, con los que quieran seguir. Veremos”, afirmó De Brito a Los Profesionales de Siempre.

“Por ahí me saco alguna angelita de encima. Por ahí las dejo ir”, bromeó. Aunque de inmediato se puso serio: “Todos tenemos ofertas, somos laburantes y tenemos que pensar en lo mejor para cada uno. Cuando viene algo mejor para un compañero soy el primero en decir que se vaya”.

Ángel de Brito (Movilpress)

Hasta que le preguntaron cómo imaginaba un enfrentamiento con Yanina Latorre, en caso de que ella se quede en América y él se mude a el nueve: “No me preocupa ninguna competencia”.

Yanina Latorre.

“Yo sé qué producto hago, cómo lo hago, lo que me gusta hacer. Si me toca competir con Yanina está todo bien”, enfatizó Ángel sobre Yanina.

La venta de Mandarina y Bondi al Grupo Octubre

El periodista habló el miércoles por la noche, recién llegado al país de sus vacaciones por Europa y reconoció que “sabía antes de irme” de la venta de la productora Mandarina al Grupo Octubre.

En diálogo con un movilero de el nueve, Ángel expresó su cariño por el canal, pero volvió a jugar al misterio: “Me tengo que sentar a escuchar las ofertas”.

Lo cierto es que Ángel de Brito era socio de Bondi Stream junto a Mariano Chihade, y a Florencia de la Ve le dijo que el canal virtual se mudaría a los estudios de TeleArte en Palermo, donde le harían una tribuna para eventos con público.