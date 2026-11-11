La negociación entre Tini Stoessel y su papá, Alejandro Stoessel, todavía no llegó a buen puerto. Aunque las partes habrían avanzado en un acuerdo económico después de una extensa auditoría, hay una condición que estaría demorando la firma y que podría complicar el desenlace de la disputa familiar.

La información la dio Yanina Latorre en Sálvese Quien Pueda, donde explicó que existe un entendimiento bastante avanzado, pero que todavía quedan diferencias por resolver: “Todavía no hay acuerdo firmado. Hay casi un acuerdo, pero todavía hay cosas que no terminan de arreglar”, comenzó explicando la conductora.

En cuanto a los números de la negociación, Yanina se refirió a las versiones que indicaban que la distribución sería del 70% para Tini y del 30% para su padre. Sin embargo, aclaró que las cifras todavía se encuentran en discusión: “Hay un ofrecimiento, hay un borrador que Tini le presentó al padre y cada vez se fueron acercando más las situaciones. Los números me dicen que no es exactamente un 70%-30%, pero está muy cerca de la realidad. Porque todavía siguen peleando por ‘el uno más, uno menos’”, detalló.

Tini Stoessel volvió al escenario y habló de su familia (Foto de Instagram)

Otro de los puntos que trascendieron tiene que ver con los bienes y las propiedades familiares. Según contó Yanina, la cantante conservaría únicamente su casa de San Isidro, mientras que el resto de los inmuebles quedaría afuera de su parte del acuerdo.

Y enumeró los bienes que, según la información que maneja, la artista dejaría: “Todas las demás propiedades que tienen en Miami, en Cariló, en San Isidro, y departamentos y propiedades que ellos tienen de inversión”.

De esta manera, Tini se quedaría principalmente con una compensación económica correspondiente a su porcentaje del patrimonio: “Ella solamente se quedaría con la parte de la torta en efectivo de este porcentaje, que sería casi un 70%”, agregó.

Foto: Web

Sin embargo, el dato más fuerte llegó cuando Yanina reveló cuál sería el verdadero obstáculo para cerrar la negociación. Según contó al aire: “Hace un mes que el papá de Tini tiene el borrador en su poder y no contesta, por lo que todavía no se firma el acuerdo”, aseguró la conductora.

¿El motivo? La condición que habría puesto el productor para estampar su firma: “Él está poniendo como condición para firmar el acuerdo que él se deslinda y se desliga de cualquier reclamo posterior”, explicó Yanina.

“Él quiere dejar claro que no hay irregularidades, que está todo bien, que él no hizo nada malo, y se quiere asegurar de que después no haya ningún reclamo”, agregó. Y cerró, contundente: “Y eso no se puede certificar, porque todavía siguen encontrando irregularidades”.

Yanina Latorre: “Él (Alejandro Stoessel) quiere dejar claro que no hay irregularidades, que está todo bien, que él no hizo nada malo, y se quiere asegurar de que después no haya ningún reclamo”.

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LA MEJOR AMIGA DE TINI STOESSEL LA BANCÓ EN MEDIO DEL CONFLICTO FAMILIAR: QUÉ DIJO

Mientras Tini Stoessel continúa llevando su música por distintos escenarios del mundo con Futttura, su amiga de toda la vida, Mercedes “Mechi” Lambre, regresó a la Argentina y habló en Puro Show sobre el presente de la cantante.

La actriz y cantante, que compartió elenco con Tini en Violetta, viajó a México para acompañarla durante sus shows y se convirtió nuevamente en uno de sus principales sostenes en medio del conflicto familiar que atraviesa la artista.

Sin embargo, a la hora de hablar públicamente sobre la situación, Mechi fue contundente y marcó un límite: no quiso revelar detalles de la intimidad de su amiga, aunque sí dejó en claro que está a su lado: “Es un tema que no me corresponde hablar a mí, pero sí es una persona que amo, que admiro y que siempre voy a estar a su lado para lo que necesite en cada momento que lo necesite”, aseguró Lambre en diálogo con el programa de eltrece.

Foto: Captura (eltrece)

Y agregó, con enorme cariño: “La amo con toda mi vida, es de las mujeres más talentosas, inteligentes que conozco y no tengo mucho más para decir. Siempre que la pueda acompañar voy a estar, como lo estoy haciendo ahora”.

Según Mechi, el vínculo que construyeron desde entonces se mantuvo intacto y se transformó en una amistad prácticamente familiar: “Hace muchos años. Siempre fue así. Desde que nos conocimos siempre dijimos que éramos como hermanas, y lo seguimos siendo, porque las cosas genuinas generalmente no cambian”, expresó.

Tini Stoessel. Foto: Instagram tinistoessel

“Hay que cuidarla, es un privilegio. Y poderla acompañar como amiga y como artista, que me dé la oportunidad también como mujer de pisar esos escenarios donde realmente está lleno de gente, yo le agradezco mucho por darme el espacio”, siguió.

Mechi Lambre: “A Tini la amo con toda mi vida, es de las mujeres más talentosas, inteligentes que conozco y no tengo mucho más para decir. Siempre que la pueda acompañar voy a estar, como lo estoy haciendo ahora”.

Finalmente, cuando le preguntaron cómo veía a Tini en medio de este contexto, Mechi volvió a evitar hablar por ella y destacó que la propia artista es quien debe decidir qué contar sobre su vida personal: “Como la ven todos”, respondió sobre cómo está su amiga. Y concluyó: “Creo que lo que dice y lo que tiene ganas de decir es un tema que la protagonista es ella y le corresponde hablar a ella”.