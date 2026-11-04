Los conflictos personales y legales de Martina Tini Stoessel con sus papás, Alejandro Stoessel y Mariana Muzlera, habrían obligado a Francisco Stoessel a tomar partido entre la cantante y sus padres.

“Una persona del entorno Tini me aseguró que la relación de Tini con Fran está completamente quebrada”, afirmó Juan Etchegoyen.

“Lo que antes era tenso, ahora es nulo”, describió el panelista de Nuevo Día.

El detonante del vínculo entre hermanos

En ese punto se explayó: “A Fran le enojó sobremanera que a Tini la ofusque, se ponga furiosa, la indignen los gastos que trascendieron. Ellos mantenían ciertas charlas, pero ya no”.

Mariana Muzlera y sus hijos, Tini y Fran Stoessel. (Foto: @tinistoessel)

Hasta que blanqueó: “Me contó una persona del entorno Stoessel que Alejandro y Mariana lo sentaron a Fran, y les habría dicho: “O te ponés del lado de ella, o te pones del lado nuestro. De los dos lados no podés estar”.

“Lo que me dicen a mí es que Fran eligió estar del lado de sus padres”, cerró Juan Etchegoyen sobre el hermano de Tini Stoessel.