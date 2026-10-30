El futbolista eligió las fotos antes que las palabras para marcar posición junto a su futura esposa.

Tini Stoessel y Rodrigo De Paul avanzan con los preparativos de su casamiento, previsto para el próximo 19 de diciembre en Exaltación de la Cruz. A medida que se acerca la fecha, comienzan a conocerse detalles de una celebración que promete romper con los formatos tradicionales y que tendría a la cantante como principal responsable de su organización.

En SQP, Yanina Latorre reveló que la artista diseñó la boda como si se tratara de uno de sus espectáculos musicales, con una puesta en escena cuidadosamente pensada y una temática inspirada en tres películas que tienen un significado especial para la pareja.

“Están en las últimas de todo. Ella lo escribió como si fuera un show, tiene una temática muy particular y se basó en tres películas”, contó la conductora.

CÓMO SERÁ EL CASAMIENTO DE TINI STOESSEL Y RODRIGO DE PAUL

Según explicó Latorre, las películas elegidas representan distintos aspectos de la historia de amor de Tini y Rodrigo, mientras que una de sus protagonistas tendría una conexión especial con la personalidad y las experiencias de la cantante.

“Las tres películas los identifican a ellos por su historia de amor y ella se siente identificada con una de las protagonistas por el tipo de vida”, detalló.

Foto: Instagram (@tinistoessel)

La conductora también adelantó que la entrada de Tini a la ceremonia estaría inspirada en una heroína cinematográfica, dando lugar a uno de los momentos más impactantes de la celebración.

“Entonces, con esta heroína va a ser la entrada. Va a ser como estar en Disney, muy Tini. De todo se va a ocupar ella”, aseguró.

De esta manera, la artista buscaría trasladar al casamiento parte de la creatividad que caracteriza sus producciones musicales, con una propuesta visual que combinaría romanticismo, fantasía y referencias al cine.

Otro de los detalles que trascendió fue el diseño de las invitaciones, que tienen una flor de loto como elemento principal, un símbolo que también marcaría la identidad estética del evento.

LA INCERTIDUMBRE SOBRE LA PRESENCIA DE LA FAMILIA DE TINI EN SU BODA

Mientras la pareja define los últimos detalles del festejo, surgieron versiones que ponen en duda la asistencia de algunos de los familiares más cercanos de Tini Stoessel.

De acuerdo con lo informado en LAM (América), los padres de la cantante y su hermano Francisco tendrían previsto realizar un viaje durante las fechas cercanas al casamiento, en medio de versiones sobre diferencias familiares.

Incluso, trascendió que se habría evaluado la posibilidad de que Tini ingresara a la ceremonia acompañada por su abuela, aunque esa alternativa tampoco se habría concretado.

Foto: Instagram (@tinistoessel)

Por el momento, no existe una confirmación pública sobre estas posibles ausencias, por lo que la participación de su círculo familiar continúa siendo una incógnita.

Así, mientras crece la expectativa por la boda del año, Tini Stoessel y Rodrigo De Paul se preparan para una celebración que promete tener una impronta cinematográfica, con una puesta en escena diseñada especialmente para contar su historia de amor.