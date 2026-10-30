Emilia Mernes rompió el silencio y salió al cruce de quienes cuestionan su música y su exposición mediática. Después de celebrar sus 30 años y estrenar Bodypainting, su nuevo sencillo, la artista visitó Sería Increíble, el programa de Olga, donde habló de las críticas que recibe en las redes sociales y lanzó una contundente respuesta.

Durante la entrevista, la cantante se mostró cansada de los comentarios negativos sobre sus canciones y aseguró que muchas veces siente que se la juzga por cuestiones que van más allá de su trabajo artístico.

“Siento que a cualquier mujer le pegan por cualquier cosa, y de mí les molesta todo: lancé Bodypainting, a los fans les gustó, y otros me criticaron por lo superficial, siempre lo mismo”, expresó.

Lejos de intentar justificar su propuesta musical, Emilia defendió su derecho a hacer canciones destinadas al entretenimiento y respondió con ironía a quienes esperan otro tipo de contenido.

“Si querés algo profundo, andá a leer un libro. Esta canción es para divertirse, para pasarla bien, para disfrutar. Hay música de todos los colores para escuchar”, disparó.

Foto: prensa Emilia Mernes

Además, dejó en claro que no pretende convencer a quienes no disfrutan de su estilo: “Yo los invito, el que quiere venir todo bien y el que no, está todo bien igual”.

EMILIA MERNES HABLÓ DEL ODIO EN LAS REDES SOCIALES Y DE CÓMO LE AFECTARON LAS CRÍTICAS

La intérprete también reconoció que la exposición pública llegó a generarle angustia y nerviosismo, especialmente cuando debía enfrentar entrevistas o situaciones en las que sus palabras podían ser malinterpretadas.

“Ahora estoy más relajada, aunque siento que en cualquier momento me pueden sacar de contexto por cualquier cosa porque funciona”, explicó.

En ese sentido, aseguró que aprendió a no tomarse personalmente los ataques que recibe en las plataformas digitales, aunque considera que fue especialmente cuestionada durante los últimos meses.

“No me lo tomo personal, es algo de la época. Lo hacen con todos. Pero a mí me agarraron un poquito de más”, reflexionó.

También reveló que recurrió a terapia para atravesar esos momentos y reconoció que llegó a sentir mucha ansiedad antes de dar entrevistas.

“Cuando salgo a la calle nadie me falta el respeto, te das cuenta que eso solo queda en las redes, por amarillismo o por lo que sea”, sostuvo.

QUÉ DIJO EMILIA MERNES SOBRE DUKI, LOS RUMORES DE INFIDELIDAD Y EL CASAMIENTO

Durante la conversación, Emilia también se refirió a las versiones que circularon sobre su vida sentimental, especialmente aquellas que la vincularon con Rodrigo De Paul en medio de los rumores sobre su distanciamiento de Tini Stoessel.

“¿Pueden dejar de ignorar que tengo novio hace cinco años y medio? ¿Pueden respetar a mi pareja también?”, cuestionó.

La cantante aseguró que prefiere resolver los conflictos de manera privada y explicó que, aunque puede soportar las críticas dirigidas hacia ella, le molesta que involucren a sus seres queridos.

Foto: prensa Emilia Mernes

“A mí mátenme, háganme lo que quieran, que no me pasan las balas. Pero a la gente que quiero, me da mucha impotencia”, manifestó.

Por otra parte, no descartó la posibilidad de casarse con Duki y reconoció que ambos imaginan un futuro juntos, aunque actualmente están concentrados en sus carreras.

“Si sucede, obvio, feliz, me encantaría”, confesó sobre una eventual propuesta de matrimonio.

Finalmente, aclaró que no espera una celebración extravagante: “La gente imagina que él va a bajar de un helicóptero. No somos tan ostentosos. Es mucho más sencillo”.