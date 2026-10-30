Emilia está de vueltan con nueva música. La cantante presentó “BODYPAINTING”, su más reciente sencillo, una canción pop con la que busca mostrar una nueva faceta artística y dar inicio a una etapa creativa en su carrera.

Con una propuesta que combina sensualidad, confianza y autoexpresión, el lanzamiento también llegó acompañado de un videoclip de estética cinematográfica.

El tema ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales y propone una evolución del sonido pop que caracteriza a la artista. A través del coqueteo, el deseo y una interpretación vocal diferente, Emilia explora una perspectiva más madura de su identidad musical.

Foto: prensa Emilia Mernes

“BODYPAINTING” fue producido por LIOHN, colaborador del equipo de Max Martin, y Zecca, quien trabajó con figuras internacionales como Drake y KAROL G.

La canción introduce algunos de los elementos que definirán esta nueva etapa, en la que el cuerpo aparece como un lienzo para la transformación, la reinvención y la libertad de expresión.

Cómo es el videoclip de “BODYPAINTING”, la nueva canción de Emilia

El lanzamiento también incluye un videoclip codirigido por Martin Seipel y Melanie Anton, que amplía el universo visual de la canción con una propuesta audaz y cargada de sensualidad.

Ambientado en un lujoso penthouse, el video muestra a Emilia explorando distintas facetas de su personalidad a través del baile, la actitud y una estética cinematográfica. En varias escenas, la cantante aparece multiplicada en pantalla, como una representación de las diferentes versiones de sí misma.

Foto: prensa Emilia Mernes

Uno de los momentos más llamativos la muestra completamente cubierta de pintura negra, una imagen que conecta directamente con el concepto de la canción y la idea del cuerpo como lienzo. Luego, chispas y destellos atraviesan la pantalla y refuerzan la sensación de energía y transformación que atraviesa toda la propuesta.

El videoclip culmina con un potente dance break que remite a algunas de las etapas más icónicas del pop y pone en primer plano las habilidades de Emilia como performer. Además, el estreno tuvo presencia en MTV Live, MTVU y las pantallas de Times Square.

Foto: prensa Emilia Mernes

“BODYPAINTING es una canción que te invita a bailar y a disfrutar de tu sensualidad. Quería jugar con el coqueteo, el deseo y con una versión de mí que la gente ya conoce, pero que hoy aparece desde otro lugar. Fue una canción que disfruté muchísimo hacer y que siento que abre una etapa nueva para mí”, expresó la cantante.

La historia detrás de la nueva era de Emilia

Antes del lanzamiento oficial, Emilia había presentado el universo de “BODYPAINTING” el 21 de octubre, cuando compartió en sus redes sociales un adelanto cinematográfico que anticipaba la narrativa de esta nueva etapa.

En la pieza audiovisual, ambientada durante una noche de tormenta, la artista descubre que alguien la observa desde el edificio de enfrente. Cuando se acerca a la ventana para averiguar quién es, alguien la empuja al vacío. La escena la muestra suspendida por el cable de sus auriculares antes de caer sobre la red eléctrica de la ciudad.

El reproductor MP3 que lleva consigo se moja y deja de funcionar, hasta que un rayo provoca un apagón en toda la ciudad. La secuencia funciona como una introducción a la misteriosa historia de transformación que acompaña este nuevo capítulo musical.

Foto: prensa Emilia Mernes

El presente internacional de Emilia: de Coachella a su colaboración con Zara Larsson

El lanzamiento de “BODYPAINTING” llega después de un año de importantes hitos para Emilia, que continúa consolidando su proyección internacional dentro del pop latino.

A principios de 2026, la cantante colaboró con Zara Larsson en “Girl’s Girl”, canción incluida en la edición deluxe de Midnight Sun de la artista sueca. También tuvo su debut en Coachella, donde compartió escenario con Luísa Sonza en el escenario Gobi, uno de los espacios del reconocido festival estadounidense.

Con este nuevo sencillo, Emilia vuelve a apostar por una propuesta artística que combina música, narrativa audiovisual y una identidad estética definida. “BODYPAINTING” es el primer adelanto de una etapa que promete explorar nuevas facetas de la cantante.