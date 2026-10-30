Juan Minujín regresó como protagonista de la segunda temporada de “Coppola, el Representante”, la serie que recorre la vida del histórico representante de Diego Maradona. En diálogo con Mshow (de lunes a viernes a las 12 horas por Ciudad Magazine), el actor adelantó que esta nueva entrega es “mucho más volada, más delirante y lúdica”, y que abarca desde los años dorados hasta la actualidad, incluyendo la pandemia de COVID y la muerte del Diez.

La serie, que ya está disponible en Disney+, suma nuevas locaciones, anécdotas y personajes, y se anima a explorar los momentos más insólitos y emotivos de la vida de Coppola. “Atravesamos un montón de aventuras más. Está el casamiento de Diego, hay aventuras en Arabia Saudita con el rey, un doble casamiento de Coppola, el casamiento con Yuyito. Hay un poco de todo”, detalló Minujín.

El actor destacó que la segunda temporada se diferencia por su tono descontracturado y su apuesta por el humor. “Es una colección de anécdotas, pero sobre todo tratadas con mucho desparpajo, mucho delirio. Está muy divertida, muy divertida”, aseguró.

Juan Minujín habló de su interpretación de Guillermo Cóppola para la segunda temporada de la serie (Foto: captura de Mshow).

La producción llevó al equipo a filmar en España, donde se realizaron los prostéticos para caracterizar a Minujín como un Coppola más grande y atravesado por problemas de salud: “Le dimos mucha bola a eso porque era delicado, había que ver cómo encarar la situación sin irnos al pasto”.

EL DESAFÍO DE INTERPRETAR A CÓPPOLA EN TIEMPOS DE CAMBIO

Juan Minujín contó al programa de Ciudad Magazine que uno de los mayores retos fue encarnar a un Coppola contemporáneo, con las marcas del paso del tiempo y el impacto del COVID. “Fue lo más desafiante de todo en esta temporada”, reconoció.

Juan Minujín y Guillermo Coppola en la presentación de la segunda temporada de la serie (Foto: Movilpress).

El actor también reflexionó sobre el atractivo de los años 80 y 90, épocas que considera especialmente vibrantes para su generación. “Cuando nos ponemos a contar algo de atrás, vamos a los 90 porque éramos lo suficientemente jóvenes como para ver las cosas con efervescencia y a la vez tenemos cierta distancia. Los 80, con la apertura de la democracia, fueron muy divertidos. Y los 90, desde lo estético y la innovación tecnológica, también”, analizó.

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