Juan Minujín sorprendió con una divertida clase magistral para explicar cómo logra convertirse en Guillermo Coppola en la serie Coppola, el representante. Durante su visita a Otro día perdido, el actor le reveló a Agustín “Rada” Aristarán los tres trucos físicos y verbales que utiliza para interpretar al histórico representante de Diego Maradona y provocó las carcajadas del estudio.

“Son tres cosas: una parte física, lo verbal y el espíritu”, comenzó explicando Minujín con peluca blanca ante Mario Pergolini, Rada y Evelyn Botto. A partir de esa fórmula, detalló los gestos y movimientos que incorporó para recrear la particular personalidad de Coppola.

Juan Minujín con Guillermo Coppola en Otro Día Perdido (Foto: captura eltrece)

El actor señaló que la postura corporal es fundamental para construir al personaje. “Los hombros un poquito arriba, las manitos acá”, explicó mientras se frotaba las manos, como si buscara calentárselas. También destacó que suele realizar un pequeño movimiento antes de hablar y mantener las manos en alto mientras se expresa, frotándolas como una mosca.

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EL TRUCO DE JUAN MINUJÍN PARA HABLAR COMO GUILLERMO COPPOLA

La explicación más divertida llegó cuando Minujín se refirió a la manera de hablar del representante. Según detalló, uno de los secretos consiste en eliminar artículos y verbos para reproducir su estilo al contar anécdotas.

“Yo no digo: fui al programa de Pergolini, estuvo bueno, estaba Evelyn, estaba Rada. Además, con pausas. ‘Pergolini… Rada… Evelyn… estudio… gente… tribuna… eufóricos’”, ejemplificó el actor, imitando la forma de expresarse de Coppola.

Juan Minujín imitando a Guillermo Coppola en Otro Día Perdido (Fotos: capturas eltrece)

La demostración desató las risas de los presentes. Para completar la caracterización, Minujín remató su explicación con una frase que resumió el espíritu de su clase: “Nada más. Solo eso. Ya con eso…”.

La visita del actor se produjo pocos días antes del estreno de la segunda temporada de Coppola, el representante, previsto para el viernes 23 de octubre de 2026 en Disney+. La ficción, protagonizada por Minujín, retoma la historia del exrepresentante de Maradona y recorre distintos episodios de su vida, marcada por el fútbol, el mundo del espectáculo y las anécdotas que lo convirtieron en uno de los personajes más reconocidos de los años 90.

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