Juana Viale abrió una inesperada ventana a su intimidad y habló de cómo fue crecer con una exposición pública que, según contó, no eligió. La conductora estuvo como invitada en Otro Día Perdido, el programa que conduce Mario Pergolini por eltrece, recordó distintos momentos de su infancia frente a las cámaras y reveló que atravesar esa situación le demandó mucho trabajo personal.
Durante la entrevista, Pergolini le preguntó cómo había logrado convivir con la exposición desde tan chica y la respuesta de Juana fue contundente: “Con mucha terapia. Hasta cierto momento de mi vida, elegí la vida profesional pública, pero mi vida privada fue pública sin mi consentimiento durante casi toda mi vida”.
“A mí me costó (la vida pública). Me parece que hay un límite entre la vida privada y el trabajo que es público. No es algo que elegí tener todos los flashes y las luces puestas en mí desde que nací”, agregó la conductora de Almorzando con Juana y que está al frente de La Nochde de Mirtha en reemplazo de su abuela, Mirtha Legrand, hasta que se recupere de salud.
Por último Juana contó que la experiencia que atravesó durante su propia infancia también influyó, según contó, en la manera en que decidió manejar la exposición de sus hijos: “Por eso, creo que yo preservé mucho la identidad de mis hijos”.
Juana Viale: “Hasta cierto momento de mi vida, elegí la vida profesional pública, pero mi vida privada fue pública sin mi consentimiento durante casi toda mi vida”.
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JUANA VIALE EXPLOTÓ TRAS LOS RUMORES DE COQUETEO CON MANU URCERA
Juana Viale no se guardó nada y reaccionó con visible enojo ante las versiones que hablaron de un supuesto coqueteo al aire con Manu Urcera durante su paso por su programa Almorzando con Juana.
La conductora fue abordada por la cámara de Puro Show y, lejos de esquivar el tema, fue contundente al desmentir cualquier tipo de interés romántico con el piloto, el esposo de Nicole Neumann: “Un disparate. No me sorprenden las boludeces porque realmente es una ridiculez, pero bueno, no sé, qué sé yo”, lanzó Juana, molesta por la repercusión que tuvieron algunas imágenes del programa.
Lejos de mostrarse afectada por los comentarios, Viale aseguró que está acostumbrada a convivir con rumores y especulaciones: “No me afecta en lo personal. Estoy muy acostumbrada a que hablen, que inventen, que digan, que crean, que fabulen”, remarcó.
Sin embargo, la nieta de Mirtha Legrand fue más allá y cuestionó la mirada detrás de este tipo de interpretaciones: “Me parece que ya en un momento hay que evolucionar, hay que madurar un poco. No pueden llevar todo y que todo tenga que tener una connotación de ese tipo. ¿Cómo podemos hacer nota y gastar tiempo de esto?”, disparó.
Además, explicó el origen del gesto que generó comentarios en redes y algunos medios: “Me parece realmente una estupidez humana. Fijémonos, porque le toqué el brazo a alguien... Me mostró una cicatriz que me llamó la atención, un pibe que hizo motocross toda la vida”, aclaró.
Juana Viale: “Me parece que ya en un momento hay que evolucionar, hay que madurar un poco. No pueden llevar todo y que todo tenga que tener una connotación de ese tipo“.
Ya cansada de seguir hablando del tema, cerró la entrevista con una frase tan tajante como contundente: “No tengo ni tiempo para desarrollar esto porque me parece carente de contenido. Chicos, les mando un beso, me tengo que ir a ocupar de las cosas que me importan, que son mis hijos. Un placer, adiós”.