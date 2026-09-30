Lali Espósito cerró una etapa muy importante de su carrera con un multitudinario show en el estadio Monumental y, entre las postales que compartió después del recital, apareció un detalle íntimo de su pareja, Pedro Rosemblat, que rápidamente llamó la atención de sus seguidores.

La artista publicó un carrete con imágenes de su presentación del sábado 26 de septiembre, en el marco de la gira “No vayas a atender cuando el demonio llama”, pero una particular fotografía se robó todas las miradas: una bandeja con milanesas napolitanas y papas fritas acompañada por una romántica nota manuscrita.

El mensaje con la que la sorprendió su novio, colocado sobre una cama en el backstage, decía: “Esto es lo que más te excita: Napo con papas fritas. Te amo”. Entre las imágenes que integraron el carrete también aparece una postal de ambos juntos. En ella, Rosemblat se encuentra detrás de Lali, mientras los dos miran a cámara con gestos cómplices.

¡Están a full!

Foto: Instagram (@lali)

Foto: Instagram (@lali)

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VERÓNICA DE LA CANAL CREÓ LOS VESTIDOS DE NOVIA DE LALI ESPÓSITO Y TINI STOESSEL PARA RIVER

Verónica de la Canal contó detalles inéditos del detrás de escena de los vestidos de novia que lucieron Lali Espósito y Tini Stoessel en el show de River y reveló cómo fue trabajar con las dos artistas para crear los particulares diseños que impactaron arriba del escenario.

En diálogo con Lape Club Social, la diseñadora explicó que ya tenía experiencia trabajando con Lali: “En los shows les hago ropa a las dos y a Lali ya le había hecho uno para este que ya había salido medio vestida de novia. En esta oportunidad, me dijo: ‘Vamos con otra propuesta de vestido de novia, vestuario nuevo’. Le dije: ‘Me encanta la idea’”, relató.

La sorpresa llegó apenas unos días después, cuando recibió un llamado que involucraba también a Tini: “A los dos días me llama el estilista de Tini y me dice: ‘Bueno, vamos a hacer esta dupla’ y ahí me morí de la emoción”, contó De la Canal.

Foto: Captura (América)

La diseñadora explicó que uno de los principales desafíos fue conseguir que los estilos de ambas artistas se mantuvieran diferenciados, aunque los diseños compartieran su sello: “Ahí fue empezar a trabajar y pensar en mantener los estilos de ellas. Que estén distintas, pero con mi estilo, por supuesto. Me inspiré en ellas”, explicó.

“Como yo digo, ‘las novias de la Canal’ siempre tienen mucha personalidad, son transgresoras. Así que quise ser fiel a lo que me gusta diseñar, pero inspirarme también en la personalidad de ellas”, siguió.

“Y también teniendo en cuenta las coreos, ¿no? Porque lo divertido, para mí, es que cuando les pruebo los vestidos, ellas me hacen como las coreos para ver si se pueden mover. Tengo el privilegio de ver todo eso en privado”, cerró, divertida.